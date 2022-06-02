200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

Türkiye'nin önemli üretim, ihracat, istihdam merkezi olması planlanan Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (Marmara OSB) inovatif ve çevreye duyarlı fabrikaların temelleri yılın ikinci yarısından itibaren atılacak.

Yaklaşık 36 kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak alanı belirlenen 221 hektarlık Marmara OSB'de, yüksek teknoloji odaklı üretimler yapılacak.

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çay, AA muhabirine, bölgenin, 1915 Çanakkale Köprüsü, Bandırma Limanı, hızlı tren hattı, İstanbul-İzmir otoyolunun çıkış noktası olmasıyla önem kazandığını söyledi.

Kurulacak fabrikaların havaya, toprağa ve suya herhangi atık çıkartmayacağını vurgulayan Çay, şunları kaydetti:

"Uydu teknolojisiyle ilgili uluslararası meşhur bir kuruluşun ortaklığını yapan firmamız burada olacak, enerji sektörü, otomotiv, havacılık, savunma sanayisi, elektrikli araç teknolojileri ve biyomedikal alanlarında çok yakında yatırımları göreceğiz. Buradaki 200 civarı fabrikanın tamamından, 200 hanenin bulunduğu bir mahalle kadar atık çıkacak. Kimya, deri, ağır metal gibi fabrikalar OSB'mizde bulunmayacak. Pek çok teknolojik ürünü burada göreceğiz."

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Temmuz ayından itibaren bölgede fabrika temellerinin atılacağını belirten Çay, "Buranın iki temel felsefesi var, birisi inovatif olması diğeri de canlı hayatına duyarlılığı. Biz burada bu havayı teneffüs ediyoruz, bu toprakta yaşıyoruz ve burada hayatımızı idame ettiriyoruz. Çocuklarımızı burada büyütüyoruz. Bu hassasiyetle burayı organize ediyoruz. Üniversitelerimizin çevre fakültelerinin hocalarıyla OSB'mizin her aşamasında kendileriyle görüşerek, raporlar alarak, danışmanlıklarından istifade ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çay

" Yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ihracat olacak"

Çay, OSB'nin yüzde 90'lık kısmında kamulaştırmanın bittiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Şu an itibarıyla yüzde 96 oranında doluluk söz konusu. Yerli ve yabancı 160 yatırımcımız, teknoloji odaklı yatırımlarıyla fabrikalarının temellerini atmaya başlamamızı bekliyorlar. 2023 yılına geldiğimizde Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı sağlayacağız. İlk etapta 10 bin kişi, daha sonra da 30 bin kişilik bir istihdam katkısı vermiş olacağız. Şu anki üyelerimizin ihracat potansiyeli ve buraya getirecekleri yatırımların bitmesiyle yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ihracat olacak. Bu da zaten bölgenin çok yoğun şekilde teknoloji odaklı bir ihracat üssü olmasını gerektiriyor."

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FOTOĞRAF 18 İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak alınacak bilgiler netleşti. 31.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre ilan verenler bu bilgilerin doğruluğundan da sorumlu kabul ediliyor. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik de alınacak bilgiler belirlendi. Buna göre aracı hizmet sağlayıcılar, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılar bu bilgilerin girişinin sağlanabilmesi için gerekli olan teknik çalışmaları en kısa sürede tamamlamaları gerekiyor. İlk bildirimler 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) üzerinden 1 Ağustos 2022 tarihine yapılacak. Gayrimenkullere ilişkin ilan bilgi formatı hakkında bilgi veren Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şöyle konuştu: Sağlayıcılar ilan verene, ilana ve ilana konu gayrimenkule ait olmak üzere 3 ana başlıkta topladıkları bilgileri, birer aylık süreler içerisinde bilgi transfer sistemi üzerinden bakanlığa iletecek. Tebliğ ilan veren kapsamında, internet ortamında kendisine veya üçüncü kişilere yönelik her türlü ilanı veren gerçek ve tüzel kişiyi ifade ediyor. Bu kapsamda, ilan verenin adı soyadı, ünvanı, kimlik numarası, siteye üyelik tarihi, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi ve hangi sınıfta yani mal sahibimi yoksa emlak işletmesi mi ilan veriyor o bilgiler iletiliyor olacak İlana ilişkin bilgilerde ise sağlayıcılar, ilan verenlerin ilan numarasını, ilk veriliş tarihini ve fiyatını, ilanın aktif yada pasif olma durumunu, ilanın kaldırma nedeni ve tarihini vermek zorunda olacak. Gayrimenkule ilişkin bilgiler başlığında da ilan kategorisi ve türü başta olmak üzere il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, numarası, taşınmazın ulusal adres veri tabanı numarası, zemin sistem numarası, yevmiye numarası, yapı kayıt belge numarası, yüz ölçümü, pafta, ada, parsel numaraları, bina yaşı, bina kat ve oda sayısı gibi birçok bilgi isteniyor olacak Düzenleme ile Özellikle aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı olarak da günlük kiralık iş ve işlemleri yapanlar için de yeni birçok veri girişinin zorunluluğu da getiriliyor. Gayrimenkule ilişkin bilgiler dışında, rezervasyon ve ödemeye ilişkin bilgiler de alınıyor olacak. Buna göre rezervasyon başlangıç ve bitiş tarihi, rezervasyon tutarı ve para birimi, gayrimenkul sahibinin bilgilerini, ödemenin ne şekilde yapıldığı ve tahsil tarihi, komisyon ödemeleri ve tutarları bildiriliyor olacak” açıklamalarında bulundu. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 4 bakanlığın fahiş kira artışlarına ilişkin ortak yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Fahiş kira artışının önüne geçmek için geçici olarak ‘sabit oran’ formülü uygulanacak. Bakan Bozdağ, \"Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek\" dedi. Bakan Bozdağ, \"Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor bunun denetimi nasıl olabilir buna bakılıyor. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, işin doğrusu teraziyi dengeli tutabilmek\" açıklamasını yaptı. Düzenlemeye rağmen ev sahibi ve kiracı anlaşamazsa bu kez mahkemeden önce ara bulucuya gidilecek. Çözüm için bir ay süre hedefleniyor. Gayrimenkulde yeni dönem: İlan bilgileri artık bakanlığa da iletilecek İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak alınacak önlemler netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ilan verenler bu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacakken gayrimenkule ilişkin bilgiler başlığında ise pafta, ada ve parsel numaralarının verilmesi de zorunlu hale getiriliyor. Düzenleme ile hizmet sağlayıcılar ilan verene, ilana ve ilana konu gayrimenkule ait olmak üzere 3 ana başlıkta topladıkları bilgileri, birer aylık süreler içerisinde bilgi transfer sistemi üzerinden bakanlığa iletecek. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Yabancı sermayeli Humex isimli kripto para borsasında kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı. Platformun kurucuları ortadan kayboldu. Yatırımcılar suç duyurusunda bulundu. Hesapları çekim işlemlerine kapattılar. Sırra kadem bastılar.<br><br> TRT Haber'in aktardığına göre; mağdur yatırımcı, “Normalde akşamları karları çekebiliyorduk. Baktım akşam kar yatmış fakat çekme işlemini yapamıyorum. Parça parça olmakla birlikte 12 bin dolar kadar yatırmıştık maalesef\" dedi.<br><br> Kısa süre önce Türkiye'de faaliyete geçen yabancı sermayeli HUMEX isimli kripto para borsası, yüksek kar marjı vaat ederek günden güne kullanıcı sayısını artırdı.<br><br> Avukat Mehmet Tufak Koçak, \"Humingbırd teknoloji yatırım şirketi ülkemizde 2021 yılında faaliyete geçmiş bir şirkettir. Yaklaşık yirmi milyon dolarlık bir yatırımla türkiye'ye geldiklerini söyleseler de ticaret sicilinden anlıyoruz ki yüz bin Türk lirası kadar bir sermayeleri var\" bilgilerini verdi.<br><br> Platformun kurucusu Franko Çonk Enrikuez ‘in ve CEO’su Tank Kaiçe’nin 20 milyon dolarla yurtdışına kaçtıkları öne sürülüyor. Çinli yöneticinin kendi ülkesinde dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği ve bu nedenle Malezya vatandaşlığına geçtiği de iddialar arasında.<br><br> Mağdur çalışan, \"Öğlen molasından sonra şirkete döndük arkadaşlarımla birlikte bir gerginlik sezdik. Fakat hiç beklemediğimiz için hala daha olumlu düşünmeye devam ettik. Yaklaşık bir saat kadar bir süreç geçti. Ve ondan sonra artık gitmiş olabilecekleri durumunu düşünmeye başladık\" diye konuştu.<br><br> Avukat Koçak, \"İki bin, iki bin beş yüz kadar mağdur söz konu. Şirket çalışanlarıyla beraber iki bin altı yüz rakamına ulaşmış oluyoruz. Halihazırda eğer yatırımı devam eden varsa şu an para çekmeleri imkansız. Para çekimine kapalı sistem\" dedi.<br><br> Mağdur yatırımcı, \"Bir tanıdık vasıtasıyla duydum açıkçası. Duyduğumda da çok kar elde edebileceğimi düşündüm. Bunun üstüne de kredi çektim. Ev kredisine de girmiştik. Maalesef ki şu an ne bu krediyi ödeyebilecek durumdayım ne de çektiğim ev kredisini ödeyebilecek durumdayım\" ifadelerine yer verdi.<br><br> Mağdur çalışan, \"Bizler hiçbirimiz maaşımızı almadık. Hiçbir hakkımızı alamadık. Zaten maaş gününde gittiler. Hiçbir hakkımız yok şu an. Yani biz de aslında herkes kadar mağduruz\" şeklinde konuştu.<br><br> Hem yatırımcıların hem de çalışanların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.<br><br> Kripto parada bir vurgun daha: Binlerce kişi mağdur Yabancı sermayeli Humex isimli kripto para borsasında kullanıcıların hesapları çekim işlemine kapatıldı, platformun kurucuları ortadan kayboldu. Yatırımcılar suç duyurusunda bulundu.

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FOTOĞRAF 17 Artan fiyatlar sebebiyle piyasada ikinci el araç bulmakta zorlanıldığını söyleyen sektör temsilcileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil alacaklara önemli uyarılarda bulundu. Sıfır araç üretim ve tedariğindeki sorunlardan dolayı ikinci el araca talebin arttığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. Tedarik sıkıntısının baş göstermesi ve talebin ikinci ele kaymasıyla fiyatlarda suni bir artış meydana gelmişti. Çip krizi ve Rusya’dan tedarik edilen bazı gaz ve madenlerin savaş nedeniyle temin edilemeyişiyle fiyatlar tırmanırken, beklenen toparlanma ve normale dönüş de henüz olmadı” dedi. Üretimde yaşanan aksamaların yanı sıra piyasa dengesini bozan farklı etmenlerin de fiyatların artmasına sebep olduğunu söyleyen Erkoç, “Bazı yabancı menşeili firmalar, internet siteleri satın alarak Türkiye pazarına giriyor. Piyasadan ikinci el araçları toplayarak stok yapıyor, otoparklarda bekletiyor. Bu konuda üyelerimizden sık sık şikâyet alıyoruz. Bunun yanı sıra ikinci el otomobilin kârlı bir yatırım aracı olarak görülmesiyle bu işin ticaretine soyunmuş, meslekle ilgisi olmayan al-sat yapan kişiler var. Fiyatların hızlı yükselişini lehine çevirerek bir kazanç kapısı oluşturmak istiyorlar. Bunlar da fiyatlarda suni artışa neden oluyor” diye konuştu. Milliyet'in haberine göre, orta segment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu açıklayan Erkoç, “Bundan sonra da fiyatlar yüzde 25 oranında artacak.'' dedi. ''İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz.'' diyen Erkoç, ''Ayrıca araç alırken de herhangi bir sıkıntı ya da dolandırıcılık yaşamamaları için yetki belgesi olan kurumsal firmaları ve yapıları tercih etmeleri gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.<br> Sektör temsilcilerinden, az kullanılmış araç ithalatının gündeme getirilmesi konusunda öneriler aldıklarını söyleyen Erkoç, “Öncelikle, yerli ve milli sanayimizi koruyarak, üç yıla kadar az kullanılmış araç ithalatının, bu sorunlar ortadan kalkana ve fiyatlar normale dönene kadar çözüm olabileceği kanaatini, bizler de sektör temsilcileri olarak destekliyoruz. Sadece şahıslar değil, ülkemizdeki marka distribütörleri de araç ithal edebilir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi vergilerin alınması koşuluyla en azından 3 yaşına kadar ikinci el otomobil ithalatına müsaade edilirse model, yıl ve motor hacmi şartlarının yanı sıra, yerli üretimin de göz önünde bulundurulması kaydıyla yapılacak ithalatın piyasaları rahatlatacağını düşünüyoruz. Geçici olarak yapılacak bu uygulamayla araç tedarik sorunu ortadan kalkacağı için fiyat yükselişinin önüne geçilebilir hatta fiyatlarda düşüş olabilir. İthalatla birlikte oluşan arz ihtiyacı karşılarken, trafikte artık sorun teşkil eden yaşlı araçlarımız da Ortadoğu ülkelerine ihraç edilebilir” açıklamasını yaptı. Talebin bundan sonra da ağırlıklı olarak ikinci ele yönelmeye devam edeceği bilgisini veren Erkoç, ikinci el sektörünün düzene girmesi, sektördeki kayıt dışılık sorununun çözülmesi ve tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için yapılması gereken çalışmalar olduğunu dile getirdi. Bunlardan birinin yetki belgesi zorunluluğu getiren yasa olduğunu aktaran Erkoç, yasanın bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi. Erkoç, Fahiş fiyatlarla satış yaparak ihtiyaç sahibi kişilerin otomobile erişimine engelleyenlerin piyasadaki fiyat dengesini tamamen bozduğuna değindi. İkinci el otomobil sektörünün Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasını çok hareketli geçirdiğini söyleyen sektör temsilcisi Cengiz Köse ise, “Fiyatlar kurun etkisiyle birlikte bayramdan sonra da yükselmeye devam etti. Geride bıraktığımız son iki hafta da ise zirveye ulaştı. Yaşanan bu artışla birlikte vatandaş beklemeyi tercih etti. Bu hafta fiyatlar stabil kalacak. Alıcılar bu dönemde ihtiyaçlarına göre alım yapmalılar. Çünkü ilerleyen haftalarda istedikleri özelliklerde ve temiz araç bulmakta zorlanacaklar. İki haftalık satış daralmasındaki fırsatı kullanarak araç alımı yapmalılar. Aksi takdirde Kurban Bayramı’nda hem fiyat hem de ürün çeşitliliğine sahip olmayacaklar. Çünkü araç bulmakta zorlanıyoruz” diye konuştu. Öte yandan Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sorunu ikinci el otomobillerde fahiş fiyatlarının ortaya çıkmasına neden olurken, İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği ise otomobil piyasasında fiyatların dengelenmesi için belirli kriterlerde olmak şartıyla ikinci el otomobil ithalatının yapılmasını önerdi. Türkiye’deki tüm motorlu araç satıcıları derneklerinin çatı kuruluşu Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’ndan (MASFED) geldi. MASFED Başkan Yardımcısı ve İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yaptığı açıklamada belirli kriterlerde olmak şartıyla ikinci el otomobil ithalatının fiyatları dengeleyeceğini söyledi. Son iki senedir otomobil fiyatlarının sürekli arttığını söyleyen Ertemel, \"Fiyatların artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntıdır. Yeteri kadar sıfır aracın piyasaya girmemesi, ikinci ele olan talebi artırdı. Talep artınca fiyatlarda haliyle artış gösterdi. Pandemi sürecinden beri bu sıkıntılar devam ediyor. Pandemi süreci bitti derken çip tedariki, lojistik sıkıntısı ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte iş iyice bir çıkmaza girdi. Beklentimiz maalesef 1 sene gibi bir süre daha böyle devam edeceği yönünde. Arz talebi şu anda karşılamıyor’’ dedi. Piyasalardaki dalgalanmanın giderilmesine yönelik önerilerini de paylaşan Ertemel, \"Sıfır araçların piyasaya girmesiyle bir denge oluşabileceğini düşünüyoruz ancak bizim gördüğümüz şu anda bunun imkanının olmadığıdır. Sıfır araç tedariki ile ilgili bir sıkıntı söz konusu ve bu sıkıntının bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Konuyla ilgili olarak çeşitli çözüm önerilerimiz oldu. Sektörümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi, sektöre dışarıdan yapılan müdahalelerdir. Kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişilerin sektörümüze ciddi bir şekilde dahil olmasını örnek verebiliriz. Döviz kurlarının artışı araç fiyatlarında çok fazla etkisi oluyor. Faizlerin yüksek olması da bu durumları tetikleyebiliyor. Çözüm önerimiz MASFED Başkanımızın da söylediği gibi geçici bir süre için ikinci el otomobil ithalatının önünün açılmasıdır. Bu, geçmişte yapılmış bir uygulamaydı. Bu uygulamanın bir sefere mahsus ve belli bir araç yaşı ile motor hacminde tekrar gündeme getirilerek değerlendirilmesini istiyoruz. Bu çözüm önerisiyle dalgalanmanın önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. İkinci el araç piyasasındaki dalgalanmadan en çok biz otomotiv satıcıları mağdur oldu. İkinci el otomobil ithalatıyla alakalı bir çalışmasını öneriyoruz. Konuyla ilgili otomotiv sektör temsilcileriyle görüşme de gerçekleştirdik. Bu fikre karşı çıkanlar genellikle sıfır araç satıcıları oluyor. İşin gerçeğine bakarsak karşı çıkmalarını nedenini anlamıyoruz. Biz piyasanın dengelenmesi konusunda bir çözüm önerisi sunduk. İkinci el araç satışları sıfır araçlar satışlarını geçti\" şeklinde konuştu. Kayıt dışı satışların da otomobil fiyatlarını etkilediğini ifade eden Ertemel, \"İkinci el otomotiv yönetmeliği ve yetki belgesi devletimiz tarafından iki sene önce yürürlüğe kondu. Bizde sektör temsilcileri olarak burada görüşlerimizi belirterek katkıda bulunduk. Ancak kayıt dışı kişilerin yaptığı satışların önüne geçilmesi gerekiyor. İnternette daha çok kayıt dışı satıcıların ilanları var. Kayıt dışı satışlar fiyatların yükselmesine neden oluyor\" diye konuştu. Pandemiyle birlikte bu krizin başladığını ifade eden motorlu araç satıcısı Görkem Konu ise \"Tedarik zincirinde yaşanan problemler fiyatlara artış olarak yansıyor. Arz talebi karşılamayınca da fiyatlarda artış görülüyor. Vatandaşlar fiyatların daha fazla artacağı endişesiyle hareket ediyor. Bizim ürüne ulaşmamız lazım. İkinci el otomobil ithalatı belirli kriterlerde devlet kontrolüyle yapıldığında fiyatlar dengelenebilir\" ifadelerini kullandı. Motorlu araç satıcısı Anıl Şentürk de \"Sıfır araçlar yeteri kadar gelmeyince vatandaşlar ikinci ele yöneldi. İkinci ele olan talep karşılanamıyor. Fiyatların önümüzdeki dönemde de artacağı öngörülüyor. Kur ve ÖTV’nin düşürülmesi fiyatların düşmesini sağlayabilir. Bu mümkün değil ise ikinci el ithal araçların getirilmesi yönünde beklentimiz var. Bu yüksek fiyatların önünü kesecektir. Belirli kriterlerle yapılması sektör temsilcilerinin beklentisidir\" dedi. İkinci elde yüzde 25 uyarısı: Araç alacaklar elini çabuk tutsun Orta seğment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu açıklayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, fiyatların yüzde 25 oranında artmasının beklendiğini belirterek araç alacaklara elini çabuk tutmaları yönünde çağrıda bulundu. Öte yandan sektör temsilcileri ise ikinci elde ortaya çıkan fiyat artışlarına yönelik ikinci el araç ithalatını yüksek sesle dile getirmeye başladı. BiP'te paylaş

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