Ekonomi 2019 yılında Avrupada büyüyecek
İŞ DÜNYASI

2019 yılında Avrupa'da büyüyecek

Ofis mobilya sektörünün lider markası Bürotime, yurt içi ve yurt dışındaki gelişimlerini sürdürerek, 2018 yılını yüzde 12,5 büyüme ile tamamladı. Yenilikçi tasarımlarıyla; global pazarın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design, German Design ve Red Dot Design ödüllerine layık görülen firma, 2018 yılı sonuçları ile 2019 yılı rotasını ve büyüme stratejilerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bürotime fabrika.
Bürotime fabrika.

2018 yılı, Türkiye ekonomisinde üretim ve ihracat performansıyla öne çıkan mobilya sektörü için yeni ihracat pazarlarına odaklanılan bir dönem oldu. Ulusal pazarda açık ara lider marka olmayı amaçlayan Bürotime, küresel pazarda da büyümeyi ve etkin rol oynamayı hedeflemektedir. Yeni nesil çalışma anlayışına ışık tutan tasarımlarıyla, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerini toplayan Bürotime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, 2018 yılını değerlendirirken, 2019 yılı hedeflerinden de bahsetti.

Toplumsal fayda yaratmayan finansal başarıların anlamlı olmadığına değinerek, büyüme stratejilerinin her zaman sürdürülebilirlik prensibine dayandığını belirten Hüseyin Tosunoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumsal büyümeyi sağlamak için her firmanın katma değer yaratması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla başarımızı sadece ciro odaklı değil, sektöre kattığımız değerleri ve yenilikleri de ölçerek değerlendiriyoruz. 2016 yılından bu yana, piyasa değerimizi ve ofis mobilyası sektörünü güçlendirmek amacıyla marka yatırımlarımızı artırarak, şirketin tüm bölümlerinde önemli bir dönüşüm ve gelişim sürecini başarıyla gerçekleştirdik. Çalışmalarımızın karşılığını da hızlı ve efektif bir şekilde alarak; 2016 yılında yüzde 15, 2017 yılında ise yüzde 30’luk bir büyüme oranı yakaladık. 2018 yılında da ihracata yönelerek ve yurt dışındaki konsept showroom sayımızı artırarak, döviz kuru dalgalanmalarına rağmen, yüzde 12,5 gibi önemli bir büyüme oranı elde ettik.”

Tosunoğlu, “Ürün gamımızı da, çağın ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye özen gösteriyoruz. Teknolojik gelişmelerin sonucu ortaya çıkan home office çalışma kültürü için tasarladığımız ürünlerimizin lansmanını, 2018 Ekim ayında Almanya'da düzenlenen, 30 ülkeden 600'den fazla firmanın katıldığı Orgatec fuarında gerçekleştirdik. 2019 yılında ise; çağrı merkezi, eğitim, terminal, sağlık sektörüne yönelik çözümleri ve ofislerde estetik ve işlevselliği birleştirecek tasarımları hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

REKLAM

2019 Yılı Hedeflerinde Avrupa Pazarında Güçlenmek Var

2018 yılında, yurt dışındaki franchise'larına 8 yeni showroom eklediklerinin altını çizen Hüseyin Tosunoğlu, “Bugün; Gürcistan, Almanya, Kenya, Katar, Kosova, Umman, İsrail, Bosna Hersek, Mısır, Irak, İran, Ürdün, Makedonya, Lübnan ve Suudi Arabistan’da Bürotime konsept mağazalarımız bulunuyor. Avrupa’da; Fransa, İtalya, Malta, Türki Cumhuriyetler’de; Kırgızistan, Türkmenistan, Afrika bölgesinde ise Sudan yoğun çalıştığımız yurt dışı pazarlar arasında yer alıyor. 2018 yılı yurt dışı hedeflerimizde ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar payımızı artırmak vardı. Bu bölgelerde ve Balkanlar’ın tamamında çok ciddi pazar payları elde ettik. Yurt dışı yatırımlarımız bu sene de devam edecek. 2019’un ilk çeyreğinde Türkmenistan’da franchise açmayı planlıyoruz. Ardından ağırlıklı olarak Avrupa pazarı başta olmak üzere, hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız bölgelerde konsept showroomlarımızın sayısını artırarak iş hacmimizi genişleteceğiz. Özellikle Avrupa’da, üretim kalitemiz ve lojistik avantajlarımız sayesinde büyük bir potansiyelimizin bulunduğunun farkındayız. 2019 yılında da geçmiş yıllardaki büyüme ivmemizi korumayı, toplam ciro içerisindeki ihracat rakamımızı yüzde 30’lara yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Rogers: Trump yeniden seçilmek için savaşı körükleyecek
EKONOMİ
Rogers: Trump yeniden seçilmek için savaşı körükleyecek

Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu
EKONOMİ
Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu

Döviz ve altında seçime kadar yükseliş beklenmiyor
EKONOMİ
Döviz ve altında seçime kadar yükseliş beklenmiyor
/**/
Sen de o yürek yok!

Sen de o yürek yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
İşler 'iyi' gitmiyor

İşler 'iyi' gitmiyor

Akşener, partisindeki kan kaybını durduramıyor.
Üretileceği ilbelli oldu

Üretileceği ilbelli oldu

Yerli otomobili üretecek grup Bakanlığa talepte bulundu.
Tanıkken sanık oldu

Tanıkken sanık oldu

FETÖ'cülerin avukatı 15 Temmuz gazisini mahkemeye verdi.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

​Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı.
Kültür sanatın sesi

Kültür sanatın sesi

TRT 2, birbirinden zengin içerikleriyle bu akşam yayına başlıyor.
Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Yatırım yapacak vatandaşlar seçimleri bekliyor.
'ABD 'drone'larınıele geçirdik'

'ABD 'drone'larınıele geçirdik'

​İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'yi sarsacak açıklama.

Tüm dünyanın gözdesi oldu

Tüm dünyanın gözdesi oldu

​Hollanda, Almanya gibi birçok ülkeden gelenler var.
Galatasaray'a 'dev' rakam

Galatasaray'a 'dev' rakam

UEFA'dan Türk kulüplerine dağıtılan para belli oldu.
Tilbe'ye yanıt verdi

Tilbe'ye yanıt verdi

Sanatçı, Bakan Koca'ya seslendi, bedava ilaç istedi.
35 kilo yiyin

35 kilo yiyin

Uzmanlar, hastalıklara şifa olan 3 sebzeyi açıkladı.
Sözleşmesi imzalandı

Sözleşmesi imzalandı

​ATAK-2'nin ilk test uçuşu 5 yıl sonra yapılacak.
Kredi borçları yapılandırılacak

Kredi borçları yapılandırılacak

​Tarım Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
Adres netleşiyor

Adres netleşiyor

Trakya'da taşınılacak yer için iki bölge öne çıkıyor.
Fotoğraftaki kadın şikayetçi oldu

Fotoğraftaki kadın şikayetçi oldu

Kadının kimliği belli oldu, Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.