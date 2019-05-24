25 mağazasını kapatıyor

Arcadia Group'tan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’de aralarında "Burton", "Dorothy Perkins" ve "Topshop" gibi dünyaca ünlü İngiliz markalarının olduğu 25 mağazanın kapatılmasının, 194 mağazada ise kira ödemelerinin azaltılması için görüşmelerin yapılmasının planlandığı bildirildi.

ZOR FAKAT GEREKLİ BİR KARAR

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Arcadia Group Üst Yöneticisi Ian Grabier mağazaların kapatılmasının şirketin yeniden yapılanması için zor fakat gerekli bir karar olduğunu belirtti.

Son üç yıl içerisinde İngiltere genelinde yaklaşık 200 mağazasını kapatmak zorunda kalan grup, halihazırda 566 mağaza ile 18 bin kişiyi istihdam ediyor.

Ünlü İngiliz zengin Philip Green, bu ay başında yayımlanan Sunday Times Zenginler Listesinde ise 950 milyon sterlinlik net varlığı ile bir yılda 66. sıradan 156. sıraya gerilemişti.

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