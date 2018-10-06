Ekonomi 3 bin çekiç darbesi ile törpü üretiyor
İŞ DÜNYASI

3 bin çekiç vurarak üretiyor

3 bin çekiç darbesi ile törpü üretiyor

Türkiye’de törpüyü elde yapan tek usta olarak bilinen Antalya’nın Akseki ilçesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Özen, yaşına aldırmadan 3 bin çekiç darbesi vurarak törpü üretmeye devam ediyor.

Haber Merkezi IHA
Mustafa Özen'in ürettiği el yapımı törpüler Türkiye’nin her yerinden sipariş alıyor.
Mustafa Özen'in ürettiği el yapımı törpüler Türkiye’nin her yerinden sipariş alıyor.

Akseki’nin Bademli Mahallesi’ndeki 20 metre kare atölyesinde aralıksız olarak elde törpü ve ahşap kaşık yapımında kullanılan aletleri imal eden 72 yaşındaki Mustafa Özen, ata mesleğine sahip çıkıyor. Bir törpüye 3 bin adet çekiç vuruyor. Bunun yanında ise ahşap kaşık oymacılığında kullanılan eydi, oygu, ağız bıçağı, sıyırgı ve keser gibi aletler imal ediyor.

Mustafa Özen, Bademli’de lakabına demirci diye andıklarını ve babasının da demirci olduğunu söyledi. Mesleğe 8 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığını anlatan Özen, "Babamın yanında bu mesleğe 8-10 yaşlarında körük çekerek başladım. Askere gidinceye kadar babamın yanında çalıştım. Daha sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra evlendim. Kendime bir ev aldım. Evimin yanında küçük bir atölye yaparak dükkan açtım. O günden bu yana bu mesleği yapıyorum" dedi.

"Türkiye’de törpüyü elde yapan tek ustayım"

Türkiye’de elde törpü yapan tek usta olduğunu ve kendisinden başka bunu yapan olmadığını söyleyen Özen, "Konya’dan malzemeleri ham olarak alıyorum. Orada kıydırıyorum. Burada yevmiyeli birini tutarak demiri ezdiriyorum. Demire şekil verip sıfırladıktan sonra tek tek kendi yaptığım zımba ile diş açıyorum. Büyük törpülerde arkalı önlü 3 bin adet çekiç vuruyorum. Bir törpüde 3 binden fazla diş vardır. Tek tek 3 binden fazla diş açıyorum. Sonra ise dişlerini açarak suyunu verip demiri çelikleştiriyorum. Daha sonra ise sapını da yaparak satışa sunuyorum. Bu zor bir zanaat. Bunu herkes yapamaz. Ben bir törpüyü bir günde yapıyorum. Kolay bir meslek değil."

REKLAM

“Türkiye’nin her yerinden sipariş alıyor"

Türkiye’nin her yerinden sipariş aldığını dile getiren Özen, "Bu el yapımı bir törpüdür. Bu özeldir. Makine yapımı değildir. Eskime bilmez. Küçük boyu 60, büyük boy törpüleri ise 120 liradan veriyorum" diye konuştu.

"Tahta kaşık aletleri de yapıyor"

Bademli Mahallesi’nin bir zamanlar "kaşıkçı köyü" olarak bilindiğini ve her evde kadın erkek tahta kaşık yapıldığını ifade eden Özen, "Kaşık yapımında kullanılan aletleri kendim yapıyorum. Bu mesleği benden başka yapan kimse yok. Bu aletlerinde yapımını babamdan öğrendim. Kaşık yapımında kullanılan önemli 8 çeşit kaşık oyma aleti vardır. Törpü, eydi, ağız bıçağı, sıyırgı ve keser en önemli aletlerdir. Tahta kaşık ustaları bu aletleri kullanmak zorunda. Bu aletler olmadan tahta kaşık yapamazlar. Bu aletleri de Türkiye’nin her yerinden sipariş veriyorlar. Bende kargolayıp gönderiyorum" dedi.

"Çırak bulamıyorum"

Özen, yanına çırak alarak mesleğinin sürmesini istediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Törpü ve kaşıkçılık aletlerini yapacak hiçbir usta ve çırak yok. Yanıma bir çırak arıyorum bulamıyorum. Benimki son durak. Bir çırak yetiştiremezsek bu meslek kaybolmaya mahkum. Mesleğe heves eden yok. Zor bir zanaat. Şimdiki gençler kömürün tozun içine girmek istemiyor. Bu zanaat benden sonra kaybolacak. İki oğlum, bir kızım var. Onlar da bu mesleğe heves etmedi. 50 yıla yakındır yalnız başıma çalışıyorum. Bademlinin kaşık ustalarının aletlerini benden başka yapan yok. Türkiye’de ise el yapımı törpüyü benden başka yapan yok."

REKLAM

'Dayanılmaz' bir hal

'Dayanılmaz' bir hal

​Yemen'de durum felaketin de ötesine gidiyor.
Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

HDP'nin çağrısıyla katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısını unutturmayacağız.
7 yaşında milyoner

7 yaşında milyoner

​Dijitalin yardımı, kendi alınteriyle çocuk yaşta zengin oldu.
McKinsey'e sormayınbiz bize yeteriz

McKinsey'e sormayınbiz bize yeteriz

Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu.
İttifak gönüllerde devam edecek

İttifak gönüllerde devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması.
Yerli uçaklarınhazin sonu

Yerli uçaklarınhazin sonu

​Düdüklü tencere olmaya giden uçakların kısa öyküsü.
Alış 70 kuruşsatış 5 lira

Alış 70 kuruşsatış 5 lira

​Ya fiyatı düşürün ya da tezgahı toplayıp kapatın.
62 asker9 saat direndik

62 asker9 saat direndik

​Gazi olduk, şehit olduk, Bayraktepe'yi teslim etmedik.

İslam düşmanlarısokağa döküldü

İslam düşmanlarısokağa döküldü

​Hollanda'da tehlikeli arbede.

SözleşmedeTL dönemi

SözleşmedeTL dönemi

Türk vatandaşı olmayanlara TL şartı yok.
Bomba eğitimi ABD'den

Bomba eğitimi ABD'den

​PKK'lılara mayın ve EYP eğitimini Suriye'de ABD'li askerler veriyor.
En net durum tespiti

En net durum tespiti

İster tır, ister vagonlarla silah versinler, terörü bitireceğiz.
Cesetlersahile vurdu

Cesetlersahile vurdu

​Endonezya'da deprem felaketinin bilançosu artıyor.
Karşılarında donanmayı bulurlar

Karşılarında donanmayı bulurlar

Akdeniz'de yabancı şirketlere ait gemilere geçit verilmeyecek.
Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra haber alınamıyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.