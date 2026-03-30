3 milyar liralık faizsiz finansman desteği: Bakan Kacır detayları açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi" kapsamında, 31 ilde uygulanacak 3 milyar lira tutarındaki "Faizsiz Finansman Desteği" programının başlatıldığını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerel kalkınmayı güçlendirecek ve yeşil dönüşümü hızlandıracak yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.
Kacır, yerel kalkınma hamlesi vizyonu doğrultusunda kalkınma ajansları eliyle 81 ilde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirdiklerine işaret ederek, şehirlerin refahına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.