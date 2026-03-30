3 milyar liralık faizsiz finansman desteği: Bakan Kacır detayları açıkladı

11:2930/03/2026, Pazartesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi" kapsamında, 31 ilde uygulanacak 3 milyar lira tutarındaki "Faizsiz Finansman Desteği" programının başlatıldığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerel kalkınmayı güçlendirecek ve yeşil dönüşümü hızlandıracak yeni destek paketinin detaylarını paylaştı.

Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli SoGreen Projesi'nde yeni bir adım atıldığını aktaran Kacır,
"3 milyar lira tutarında Faizsiz Finansman Desteği Programı'nı 10 kalkınma ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı ilan ediyoruz. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz. Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, yerel kalkınma hamlesi vizyonu doğrultusunda kalkınma ajansları eliyle 81 ilde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirdiklerine işaret ederek, şehirlerin refahına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan bilgiye göre, programa ilişkin ayrıntılı bilgiye,
internet adresinden ulaşılabilecek.
