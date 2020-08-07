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Ekonomi 3 saatte 235 milyonluk dükkan satıldı
İŞ DÜNYASI

3 saatte 235 milyonluk dükkan satıldı

E5 Otoyolu’nun Sefaköy - Florya aksında inşa edilen TORKAM E5’in Açık Çarşı E5 Cadde ve Metro Dükkanları açık artırma usulü satışa çıktı. Yaklaşık 500 yatırımcının büyük ilgi gösterdiği yüksek katılımlı açık artırmada, 186 E5 Cadde ve Metro Dükkanın yüzde 70’i 235 milyon bedelle kısa sürede sahiplerini buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​3 saatte 235 milyonluk dükkan satıldı.
​3 saatte 235 milyonluk dükkan satıldı.

TOKİ güvencesinde TORKAM kalitesiyle hayata geçirilen TORKAM E5’in açık artırmaya çıkan Açık Çarşı dükkânları yatırımcıların ilgi odağı oldu.

  • E5 Otoyolu’nun yanı başında, İstanbul’un altın aksı olarak nitelendirilen bir noktada yükselen TORKAM E5’in Açık Çarşı dükkânları yüksek katılımla yeni sahiplerini bulurken açık artırmada yüksek satış grafiği yakalandı.

Dükkânların 470 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığı açık artırmada yüzde 17 artış sağlanırken üç saat gibi kısa sürede Açık Çarşı E5 Cadde ve Metro dükkânlarının yüzde 70’i sahiplerini buldu. Gerçekleşen satışlar karşılığında 235 milyon TL gelir elde edildi.

Banka, eczane, kafe, kuyumcu gibi birçok sektörün yer alacağı Açık Çarşı dükkânlarıyla alıcılarına kazançlı bir yatırım fırsatı sunan TORKAM İnşaat, inşa çalışmaları tüm hızıyla süren projesiyle bulunduğu bölgeye büyük değer katıyor.

DERELİ; “TORKAM E5 YENİ PROJELER İÇİN BİZE ÖRNEK OLDU”

Alıcıların kazançlı bir yatırıma imza attıklarını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Nisan 2019 tarihinde açık artırması yapılan ve yatırımcısına ortalama %53 prim sağlayan transfer katındaki dükkanlarımızdaki başarı; E5 cadde ve Metro dükkanlarına yatırımcılar tarafın gösterilen ilgi ile tescillenmiş oldu i kısa sürede satıldı. Yeni sahiplerine hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum. 470 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunduğumuz Açık Çarşı dükkânlarımız, yüzde 17 artışla yüzde 70’i 235 milyon bedel karşılığında satıldı. Bu satış ve rakam projemize olan güvenin bir göstergesidir. Çünkü ulaşım ağlarının merkezindeyiz. TORKAM E5 metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının yanı başında yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı olacak. Yine önünden 3 milyon, içinden de 700 bin kişi ile günde 3 milyon 700 bin kişiye ticari ünitelerimiz potansiyel kazanç sağlayacak. TORKAM E5 Açık Çarşı dükkânlarına yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak. Ayrıca, projemizin Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alması büyük avantaj. TORKAM E5 projemiz yeni projeler için bize güzel bir örnek oldu. Yeni yatırımlarımızla ülkemize, milli gelirimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

YATAY MİMARİYE ÖRNEK BİR PROJE

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20.776,46 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor.

Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

127 bin metrekare inşaat alanına sahip projede teslimlerin Nisan 2021’de yapılması planlanıyor.

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