Ekonomi 30 milyar doları yöneten 100den fazla Libyalı iş insanı İstanbula çıkarma yapacak
İŞ DÜNYASI

30 milyar doları yöneten 100'den fazla Libyalı iş insanı İstanbul'a çıkarma yapacak

30 milyar dolardan fazla sermayeyi temsil eden 100'ün üzerinde Libyalı üst düzey iş insanı Urbanexpo forumu için İstanbul'a geliyor. Türk müteahhitlerin Libya'daki projelerden daha fazla pay alması ve bu ülkeye ihracatın artması gibi amaçlarla düzenlenen forumda, karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirilecek ve yeni dönemdeki fırsatlar ele alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
30 milyar doları yöneten 100den fazla Libyalı iş insanı İstanbula çıkarma yapacak
Foto/arşiv

ICF Fair açıklamasına göre, Libyalı ADD International Group iş birliğiyle 3-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek "Urbanexpo Forum", iki ülkenin müteahhitlik şirketlerini bir araya getirecek.

İki ülke arasında altyapı ve üstyapı konularında iş birliği sağlanması, Türk müteahhitlerin Libya'daki projelerden daha fazla pay alması ve bu ülkeye ihracatın artması gibi amaçlarla düzenlenen etkinliğe, Libya'dan bakan düzeyinde katılımlar bekleniyor.

Libya'nın önde gelen sivil toplum örgütlerinden, ticaret ve sanayi odalarından, belediyelerinden, mimar ve mühendis odalarından ve özel sektörde faaliyet gösteren "dev" şirketlerden katılımın olacağı forumda, karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirilecek ve yeni dönemdeki fırsatlar ele alınacak.

Etkinliğin açılışında Libyalı bakanların yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil de bir konuşma gerçekleştirecek.

"Gelen şirketlerin portföyü 30 milyar doların üzerinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADD International Group Üst Yöneticisi (CEO) Ghaleb Gheblawi, 30 milyar dolardan fazla sermayeyi temsil eden 100'ün üzerinde Libyalı üst düzey iş insanının İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Gheblawi, "Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sağlayacağını öngördüğümüz bu büyük organizasyonla ilk kez en az altyapı işleri kadar üstyapı işleri de önceliklendirildi. Türk konut sektöründe oluşmuş know how'ın ihracı açısından da bu organizasyon çok önemli fırsatlar barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin iki ülke arasındaki iş birliklerinin gerçekleştirilmesi, iş anlaşmalarının kesintiye uğramadan devam etmesi ve Libya'nın sürdürülebilir kalkınma politikasını yeniden elde etmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Gheblawi, şunları kaydetti:

"Türk iş insanlarının gittikleri her yeri ihya eden ve kazan-kazan anlayışına sahip bir iş kültürleri vardır. Libya topraklarında da bu durum söz konusu. Buradaki ihtiyacı ve imkanları görmezden gelemeyiz. İş dünyası olarak karşılıklı stratejik ve doğru adımlar atıldığı takdirde Libya'nın çok daha fazla gelişeceğine ve ilerleyeceğine inancımız tamdır. Organizasyonumuz, Libya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine ve dostluğun pekişmesine katkı sunacak. B2B görüşmelerle Libya coğrafyasının ihtiyacı olan yatırımların hayata geçmesini ümit ediyoruz."

Deniz yolu taşımacılığına destek verilecek
GÜNDEM
Deniz yolu taşımacılığına destek verilecek

Türkiye'de 7 ayda 1,8 milyonu aşkın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
EKONOMİ
Türkiye'de 7 ayda 1,8 milyonu aşkın gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Eti Alüminyum’un projesine Avrupa Birliği'nden destek
EKONOMİ
Eti Alüminyum’un projesine Avrupa Birliği'nden destek

Çay ihracatından yedi ayda 13,2 milyon dolarlık gelir
EKONOMİ
Çay ihracatından yedi ayda 13,2 milyon dolarlık gelir
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​Korkudan evlerine giremiyorlar.
Copla dövüp ölüme ittiler

Copla dövüp ölüme ittiler

​Yunan zulmünün en net örneği.
Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ni havadan inceledi

Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

Ne olduğunu öğrenince bir daha evinize bile sokmayacaksınız.

'Evimi yakar <br>korkusuyla söktüm'

'Evimi yakar
korkusuyla söktüm'

​Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu.

PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.