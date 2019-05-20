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Ekonomi 300 bin genç bir ilki gerçekleştirdi
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İŞ DÜNYASI

300 bin genç Türkiye’nin en genç dijital haritasını oluşturdu

300 bin genç bir ilki gerçekleştirdi

Turkcell’in gençlere özel uygulaması GNÇ, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılında unutulmaz bir etkinliğe imza attı. GNÇ uygulaması üzerinde gerçekleştirilen etkinlikle 100 binlerce genç, Türkiye’nin en genç dijital haritasını oluşturdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin en genç dijital haritası.
Türkiye'nin en genç dijital haritası.

Turkcell’in gençlere özel teklif ve fırsatlar sunduğu GNÇ uygulamasını kullanan gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılında bir ilki gerçekleştirdi.

GNÇ uygulaması üzerinden gerçekleşen etkinlikte bir araya gelen 300 bini aşkın genç, adlarını soyadlarını ve memleket bilgilerini girerek Türkiye’nin en genç dijital haritasını oluşturdu.

  • Uygulama üzerinden haritaya cep telefonlarından ışıklı imzalarını da bırakan gençler, geleceğe unutulmaz bir dijital eser bırakma şansına sahip oldu.

GNÇ’de bayram coşkusu sürecek

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel gerçekleştirilen etkinlik ve kampanya sayesinde Türkiye’nin en genç dijital haritasına imza atan gençler, GNÇ uygulamasına girdiklerinde video üzerinden dijital haritayı da görebiliyor.

GNÇ, haritaya katkı sağlayan gençlere ayrıca bir de sürpriz hazırladı.

Buna göre ilk 100 bin genç haftalık 1 GB kazandı. İlk 100 binin dışında kalan gençlere ise uygulama içinde bulunan ÇATLAT özelliği kapsamında ek GB kazanma hakkı tanındı. Ayrıca 19 Mayıs’ta sunulan ek çatlatma hakkıyla da gençler 8GB’a kadar internet kazanma şansı elde etti.

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