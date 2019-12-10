Ekonomi 400 bin çalışana deprem eğitimi
İŞ DÜNYASI

400 bin çalışana deprem eğitimi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında çok önemli bir çalışma için anlaşma imzalandı. Geçtiğimiz eylül ayında meydana gelen 5,8'lik depreminin ardından olası büyük İstanbul depremi yeniden gündeme gelirken, yapılan işbirliği kapsamında BMD bünyesindeki mağazalarda çalışan yaklaşık 400 bin kişi deprem bilincini arttırmak üzere eğitilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT), mağazalarda çalışan yaklaşık 400 bin kişinin deprem bilincini arttırmak için mutabakata vardı.

BMD'den yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma konusunda Türkiye'nin ilk ve en önde gelen sivil kuruluşu AKUT, BMD üyesi markaların mağazalarında görevli personelin depreme karşı bilinçlendirilmesi için eğitici özel videolar hazırlayacak. 

Başta 1999'daki Marmara depremi olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 kişiyi enkaz altından sağ çıkaran AKUT'un kıyafetlerinin teslim törenine BMD Başkanı Sinan Öncel, Başkan Yardımcısı Suzan Toplusoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hilal Suerdem, Seyid Nebati, Volkan Atik ve BMD Üyesi Turgut Toplusoy katıldı.

Törende AKUT adına 2. Başkan Meriç Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Semih Emiroğlu, Kaynak Yaratma Sorumluları Ali Rıza Şahin ve Şenol Durmuş ile AKUT İktisadi İşletme Müdürü Gülfidan Uzunlar yer aldı.

"Deprem gerçeğini göz ardı edemeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, depremin Türkiye'nin göz ardı edilemeyecek önemli gerçeği olduğunu belirterek, depremle en etkili mücadele yolunun, yapıların dayanıklı ve güvenilir olmasından geçtiğini vurguladı.

Öncel, binalar sağlam da olsa insanların deprem anında, deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri gerektiğini aktararak, "Markalarımız için bu konu çok daha büyük önem taşıyor. Çünkü BMD üyelerinin ülke genelinde 70 bin civarındaki mağazalarını her gün milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Olası bir deprem anında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla çalışanlarımızın eğitilmesi için AKUT ile çok önemsediğim bir iş birliği konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

BMD Yönetim Kurulu'nun, AKUT'un 30'a yakın ekibinde yer alan 441 gönüllüsüne gömlek, pantolon ve tişörtten oluşan özel kıyafetler hazırladığını belirten Öncel, şunları kaydetti:

"AKUT da çalışanlarımızın deprem konusunda farkındalıklarını artırmamız konusunda bize destek olacak. Bu hedef doğrultusunda AKUT tarafından mağaza personelimiz için eğitici videolar hazırlanacak. Ayrıca, AKUT gönüllüleri tarafından mağaza çalışanlarımıza yönelik deprem seminerleri düzenlenecek. BMD ve AKUT arasındaki iş birliğinin toplumda deprem bilincinin geliştirilmesinde örnek projelerden biri olacağına inanıyorum."

  • AKUT 2. Başkanı Meriç Şahin de toplumun deprem konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşamadığını, yüz binlerce insanı çatısı altında bulunduran sivil toplum örgütlerinin BMD örneğinde olduğu gibi depreme karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Şahin, "Bu konuda AKUT olarak elimizden gelen gayreti sergiliyoruz. Kurumların da benzer bir bakış açısını ortaya koyarak olası felaketlere karşı bilinç düzeyini yukarı taşımaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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