41 yaşında girişimci oldu

63 yaşındaki Sultan Acar, eşi emekli olduktan sonra, evinin geçimine katkı sunmak için yıllarca evinde yaptığı hamur işlerini küçük bir dükkan açarak dışarıya satmaya başladı. Acar’ın küçük işletmesi, hem aile bireylerinin hem de kadınların çalıştığı Kayseri’nin ilk unlu mamul işletmesi olarak bugüne kadar geldi. Şu anda aile bireylerinin dışında 6 kadına istihdam sağladığını söyleyen Acar, özellikle kadınlarla çalışmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Acar, “Evde çok becerikli bir hanımdım, dışarıya baklava yapardım. Sonra bu işi yürütürüm diye bu işe başladım. Önce açtığımda bu kadar değildim. Gittikçe kendimi geliştirdim. İşçilerim oldu zamanla. Şimdi de eşim, çocuklarım, gelinim hep beraber yürütüyoruz. Şu anda 6 kadın çalışanımız var ama yaz aylarında işler artınca daha fazla işçi alıyoruz” dedi.

İHA 63 yaşındaki Sultan Acar, eşi emekli olduktan sonra, evinin geçimine katkı sunmak için yıllarca evinde yaptığı hamur işlerini küçük bir dükkan açarak dışarıya satmaya başladı.

HAYRANLIK DUYULAN İŞLETMECİ

İlkokul mezunu olmasına rağmen, bugün çevresindeki insanların hayranlık duyduğu bir işletmeci haline geldiğini dile getiren Acar, “Ben köyden geldim, ilkokul mezunuyum ama okumuş gibiyim. Kendimi yetiştirdim. Günde bin kişiyle hesap verip alıyorum. Beni herkes takdir ediyor, bütün çevrem, eşim, dostum, oğlum. Mesela ben Pınarbaşı’nın köyünden geldim. Orada herkes, kendimi güzel yetiştirdiğimi söylüyor bana hayran oluyor. Çalışmak kadar güzel bir şey yok. İnsanın kendisine güveni geliyor” diye konuştu.

Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmasının önemine dikkat çeken Acar, “Ben 63 yaşımdayım hala çalışıyorum. Ben de istesem otururum evde. Ama kadınlar çalışsınlar, çalışmayanlara da acımıyorum. Çocuklarını okutur, paralı okula gönderirler, kimseye hesap vermezler. Kadınların her zaman çalışmasından yanayım” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 22 Halil İbrahim sofrası ve bereketi ile özdeşleşen ve gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa'daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece mart ve nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor. Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürünü, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor. YAĞIŞLAR VERİMİ ARTIRDI, FİYATI DÜŞÜRDÜ: Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor. Kentin en meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Keme kebabını herkesin yapamayacağına dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti: İlkbaharla müşterilerimiz bizi arayıp keme kebabının çıkıp çıkmadığını sorar. Artık keme kebabımız çıktı, öğlen yemeğinde buraya gelenlerin büyük çoğunluğu bunu sipariş ediyor. Talebi karşılamakta zorlansak da ilgiden son derece memnunuz. Tamamen doğa bir ürün. Tarla olmayan dağın eteklerinde, tepelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkar. Martta başlar, nisan ayının ortalarında sona erer. Köylüler toplayıp bu dönemde bize getiriyorlar. Biz de bunu temizledikten sonra etle birlikte karıştırıp harika bir lezzete dönüştürüyoruz. Bu kebabın yaklaşık 1,5 aylık süresi var, ondan sonra olmaz. Geçen yıl keme çok yoktu, o yüzden fiyatı daha yüksekti ama bu yıl inşallah bereketli olacak. hem çok lezzetli hem de sağlıklı: Ustalardan Mehmet Duran da kemenin ete yakın protein oranına sahip olduğunu ve kendi bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini ifade etti. Keme kebabının sadece bu dönemde bulunduğunu vurgulayan Duran, Köylüler aracılığıyla toplayıp kebap haline getiriyoruz. Müşterilerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kemenin fiyatı yüksek olduğu için bundan yapılan kebap da daha pahalı oluyor. Buna rağmen çokça tercih ediliyor. Yaklaşık 1,5 aylık dönemde insanlar adeta buraya akın ediyor. Lezzetini bilen zaten ondan vazgeçemiyor. Her gün gelip yiyen müşterilerimiz var. Çünkü hem çok lezzetli hem de sağlıklı bir besin diye konuştu. Müşterilerden Bakır Atçı da söz konusu kebabın farklı bir lezzete sahip olduğunu ve süresinin az olmasından dolayı fırsat buldukça buraya gelip yediklerini anlattı. Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu ise keme mantarının protein, mineral ve D vitamini bakımından zengin bir besin olduğunu belirterek, bu anlamda insanlara kemeyle yapılan ürünleri tüketmelerini tavsiye etti. Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' Şanlıurfa'nın mart ve nisan aylarına özel kebabı 'keme' 'Keme'nin kilosu 100 TL! Kebabı ise daha pahalı Şanlıurfa'da, ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", sadece mart ve nisan aylarında tüketilebiliyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve bu sayede fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Söz konusu kebabı, uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için ilgili mekanlara akın ediyor.

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FOTOĞRAF 15 Online dizi ve film platformu Netflix Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar... Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin tek kişilik Temel kategorisi 15,99 TL, iki kişilik Standart kategorisi 27,99 TL, dört kişilik Özel paketi ise 39,99 TL fiyatla izleyicilerle buluşuyordu. Zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde oldu: Tek kullanıcılı abonelik: 19.99 TL Aynı anda iki kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 33.99 TL Aynı anda dört kullanıcı tarafından kullanılabilen abonelik: 49.99 TL Ancak benzer şekilde Temel kategorisinin 17,99 TL, Standart’ın 32,99 TL, Özel kategorisinin ise 47,99 TL‘lik bir versiyonu bulunuyor. Bu da platformun hala zammı netleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı. Netflix, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.” Dolayısıyla bir fiyat güncellemesi var, evet, fakat şu an tüm kategorilerdeki fiyatlar eski halinde. Online dizi e film servisi Netflix kullanıcıların tüm bölümler bitene kadar izlediği ilk 10 diziyi açıkladı. 10-On My Block 9- Making A Murderer: Part 2 8- 13 Reasons Why: Sezon 2 7- Last Chance U: Indy 6-Bodyguard 5-Fastest Car 4-The Haunting of Hill House 3-Anne With An E: Season 2 2-Insatiable 1-Orange Is The New Black: Sezon 6 Netflix Türkiye'den zam kararı Netflix, servislerini dünyada en uygun fiyatlı kullanan ülke olan Türkiye'ye bu sabah itibarı ile zam uyguladığını duyurdu. İşte Netflix'in Türkiye için belirlediği yeni fiyatlar... BiP'te paylaş

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