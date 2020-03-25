5 kamu bankası 'İşe Devam Kredi Desteği'ni hayata geçiriyor

Salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar kredi için başvuruda bulunabilecek.

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye aldı.

Sorumluluk bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak, bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecek. Bu kapsamda 3 kamu bankası tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecek.

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Kredi şartları

Açıklamaya göre, söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacak.

Teminat eksiği bulunan firmaların krediye erişimi için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

Bankalar, yarından itibaren talepleri kabul etmeye başlayacak.

KOBİ-KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları şöyle:

Yıllık ciro (TL) Azami kredi tutarı (TL)

0-25 milyon - 10.000.000

25-125 milyon - 25.000.000

125 milyon üzeri - 100.000.000

KAMU KATILIM BANKALARI DA KATILDI

Kamu katılım bankaları da kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Finansman Desteği”ni hayata geçirdi.

Ziraat ve Vakıf Katılım'dan yapılan açıklama şöyle;

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

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Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek birlikte çalışmak,bu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan verecektir.

Bu kapsamda Kamu Katılım Bankaları tarafından başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Finansman Desteği” hayata geçirilecektir.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir.

Finansman desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

Teminat eksiği bulunan firmaların, finansmana erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.

Finansman desteği; 6 ay anapara ve kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık finansman oranı % 7,5 olacaktır.

26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacağız.

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