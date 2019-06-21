7 Türk bankasının kredi notunu teyit etti

Kredi notu görünümünün negatif olduğunu belirten Fitch açıklamayı dün gece yaptı.
Fitch'in açıklamasına göre Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank , Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın kredi notu teyit edildi.
Kredi notu görünümünün negatif olduğunu belirten Fitch açıklamayı dün gece yaptı.
Fitch'in açıklamasına göre Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank , Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın kredi notu teyit edildi.
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