Ekonomi 7 Türk bankasının kredi notunu teyit etti
İŞ DÜNYASI

Fitch 7 büyük Türk bankasının kredi notunu teyit etti

7 Türk bankasının kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 7 büyük Türk bankasının kredi notunu teyit etti.

Haber Merkezi Reuters
Fitch
Fitch

Kredi notu görünümünün negatif olduğunu belirten Fitch açıklamayı dün gece yaptı.

Fitch'in açıklamasına göre Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank , Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın kredi notu teyit edildi.
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