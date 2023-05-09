8. Sabri Ülker Bilim Ödülü Doç. Dr. Elvan Böke'ye verildi

"İspanya’da bulunan Genomik Düzenleme Merkezi’nin (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke’nin doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasına dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya yönelik bilimsel çalışmalarının çok önemli gelişmelere vesile olacağına inanıyorum. Tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmeyi ve bağlantıları güçlü, etkin bir bilim ağı oluşturmayı hedefleyen Sabri Ülker Vakfı ve Harvard Sabri Ülker Merkezi ile birlikte, bilim dünyasına katkıda bulunmakla iftihar ediyoruz. Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in liderliğinde düzenlediğimiz ödül törenine katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."