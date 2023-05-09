8. Sabri Ülker Bilim Ödülü Doç. Dr. Elvan Böke'ye verildi

8. Sabri Ülker Bilim Ödülü Doç. Dr. Elvan Böke’nin oldu.
Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün 8'incisi sahibini buldu. Ödülün bu yılki sahibi "üreme sağlığı alanındaki çalışmalarıyla Doç. Dr. Elvan Böke oldu. Böke'nin ödülü Yıldızı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in de katıldığı törenle takdim edildi.
Bu yılki ödülün sahibi Böke'yi ilk tebrik edenlerden biri ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu. Murat Ülker, kişisel safyasından yaptığı açıklamada, "Üreme sağlığına ilişkin hastalıkların tedavisinde büyük bir adım atılmasını sağlama hedefiyle yürüttüğü çalışmalarıyla bu seneki Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülen Doç. Dr. Elvan Böke’yi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.
Ülker, açıklamasında şunları söyledi: