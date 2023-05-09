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Ekonomi

8. Sabri Ülker Bilim Ödülü Doç. Dr. Elvan Böke'ye verildi

Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün bu yıl sahibi Doç. Dr. Elvan Böke oldu. Ödülü alan Böke'yi ilk tebrik edenlerden biri ise Murat Ülker oldu. Ülker, "Böke’nin doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasına dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya yönelik bilimsel çalışmalarının çok önemli gelişmelere vesile olacağına inanıyorum" dedi.

22:51 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
8. Sabri Ülker Bilim Ödülü Doç. Dr. Elvan Böke’nin oldu.

8. Sabri Ülker Bilim Ödülü Doç. Dr. Elvan Böke’nin oldu.

Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün 8'incisi sahibini buldu. Ödülün bu yılki sahibi "üreme sağlığı alanındaki çalışmalarıyla Doç. Dr. Elvan Böke oldu. Böke'nin ödülü Yıldızı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in de katıldığı törenle takdim edildi.

Bu yılki ödülün sahibi Böke'yi ilk tebrik edenlerden biri ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu. Murat Ülker, kişisel safyasından yaptığı açıklamada, "Üreme sağlığına ilişkin hastalıkların tedavisinde büyük bir adım atılmasını sağlama hedefiyle yürüttüğü çalışmalarıyla bu seneki Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülen Doç. Dr. Elvan Böke’yi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Ülker, açıklamasında şunları söyledi:

"İspanya’da bulunan Genomik Düzenleme Merkezi’nin (CRG) Grup Lideri Doç. Dr. Elvan Böke’nin doğurganlığın ve geç anneliğin önündeki en büyük engellerden biri olan yumurta yaşlanmasına dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya yönelik bilimsel çalışmalarının çok önemli gelişmelere vesile olacağına inanıyorum. Tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmeyi ve bağlantıları güçlü, etkin bir bilim ağı oluşturmayı hedefleyen Sabri Ülker Vakfı ve Harvard Sabri Ülker Merkezi ile birlikte, bilim dünyasına katkıda bulunmakla iftihar ediyoruz. Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in liderliğinde düzenlediğimiz ödül törenine katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Murat Ülker yazdı: Bayram Bizim İftiharımızdır
Murat Ülker yazdı: Bayram Bizim İftiharımızdır

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ramazan Bayramı için bir yazı kaleme aldı. Ülker, yazısında, Prof. Dr. Mehmet Görmez'den "Ramazan Bayramı acılarımızın, sıkıntı ve endişelerimizin üstüne yükselmemiz gereken bir gündür. Kimselerin gelip geçmediği bir dağ başında yalnız olsak bile bayram edeceğiz, çünkü bayram içimizdedir; biz daima bayramı gittiğimiz yere götüreceğiz. Bayramları şenlendirecek de bizleriz. Bayram bizim iftiharımızdır, bizden güler yüz, tatlı söz, iyi komşuluk, iyi evlatlık, iyi ebeveynlik umanları sevindirmeliyiz. Küsen dargınların eteğine gidelim, özür bekleyenlerden özür dileyelim, komşuluk, akrabalık, dostluk ve en güzeli Allah rızasını arayalım. Bu güzel ve büyük bayramımızı, küçük nefsani duygulara kurban etmeyelim." alıntılarına yer verdi.


#Murat Ülker
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