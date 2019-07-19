Ekonomi 95 yıllık Türk devi konkordaton çıkıyor
İŞ DÜNYASI

Burak Alüminyum konkordato sürecinden çıkıyor

95 yıllık Türk devi konkordaton çıkıyor

Geçtiğimiz yıl zor bir yıl geçirerek üstüste gelen konkordato ilan eden şirketler, piyasada yaşanan olumlu gelişmeler ile oyuna geri dönüyor. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden alüminyum sektörünün önde gelen şirketlerinden Burak Alüminyum, bankalarla olan borç yapılandırmasını tamamladığını ve konkordato sürecinden çıkış hazırlığına girdiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Burak Alüminyum
Burak Alüminyum

Geçtiğimiz yıl döviz kurunda yaşanan negatif dalgalanma ile çok sayıda şirket üst üste konkordato ilan etmesi ile piyasada olumsuz bir hava rüzgarı esmesine neden oldu.

Hükümetin aldığı kararlar neticesinde yaşanan olumlu hava ile özellikle döviz kurunda yaşanan gerileme ile şirketlerin konkordato süreçlerinde pozitif gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden alüminyum sektörünün önde gelen 95 yıllık Burak Alüminyum A.Ş.’de bankalarla olan borç yapılandırmasını tamamladığını ve konkordato sürecinden çıkış hazırlığına girdiğini açıkladı.

Burak Alüminyum

Taahhütlerini yerine getirdi

Burak Alüminyum tarafından yapılan yazılı açıklamada, firmanın konkordato sürecine girmesinin nedeni olarak, Türk lirasındaki ani değer kaybı ve kısa vadeli banka borçlarında yaşanan sorunlar gösterilirken, 9’uncu ayın sonunda mevcut süreç ile ilgili olarak "Piyasaları mağdur etmeyen bir süreç yönetimi yapıldığı ve tüm zorluklara rağmen taahhütlerini yerine getirmiş aynı zamanda özellikle ihracat müşteri portföyünü yeni anlaşmalarla genişletmeyi başarmış ve bu süreçten güçlenerek çıkmayı başarmış olmanın gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

Faaliyetler daha güçlü olarak devam edecek

Firma, konkordato sürecinden çıkmak için hazırlıkların tamamlandığını kaydederken, bankalara olan borçların yapılandırılmasının tamamlandığını daha güçlü bir şekilde devam edeceği ifade etti.

Burak Alüminyum

En büyük 100 ihracatçı arasında

2018’in Ağustos ayında konkordato talebinde bulunan Burak Alüminyum, Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçı firması arasında yer alıyor. Ürünlerini 50’ye yakın ülkeye ihraç eden şirket, 7 sene önce Lüleburgaz’da büyük bir üretim tesisini devreye sokmuştu.

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