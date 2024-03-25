AB'den Apple ve Meta'ya soruşturma: Kurallara uyup uymadıkları tespit edilecek

Otomotiv piyasasına çok sayıda yeni model peş peşe girmeye başlarken yapılan bir araştırmanın sonuçları ise dikkat çekti. Türkiye’de en çok kullanılan otomobil modelleri belli oldu. 15 milyonluk araç havuzunun yaş ortalaması ise 14,1 olarak kayıtlara geçerken en fazla satılan 10 otomobilde genellikle 20 yaş ve üstü modellerin popüler olduğu görüldü. İşte en fazla kullanılan 10 araç..