Ekonomi Dev birleşmeye onay çıkmadı
İŞ DÜNYASI

AB'den Tata-ThyssenKrupp birleşmesine ret

Dev birleşmeye onay çıkmadı

Avrupa Birliği (AB), çelik sektöründe Hindistan merkezli Tata Steel ve Alman ThyssenKrupp firmalarının birleşmesine onay vermedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tata Steel
Tata Steel

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Tata Steel ve ThyssenKrupp'un birleşmesine izin verilmediğini açıkladı.

Çelik sektöründe rekabet ortamının önemli olduğunu anlatan Vestager, söz konusu birleşmeyi Avrupa'daki sanayi ve tüketicileri korumak amacıyla engellediklerini ifade etti.

  • Vestager, birleşmeye yüksek çelik fiyatlarına neden olacağı gerekçesiyle izin verilmediğini vurguladı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bu birleşme veya satın almayı engelleyebiliyor.

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