|
Ekonomi

ABD'li rakibini 3,9 milyar avroya satın alıyor

Dünyanın önde gelen kablo üreticilerinden İtalya merkezli Prysmian, ABD'li rakibi Encore Wire'i 3,9 milyar avroya (4,16 milyar dolar) satın almak için anlaşma imzaladı.

12:02 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Prysmian'dan yapılan açıklamaya göre, Encore Wire, Prysmian'ın hisse başına 290 dolar nakit teklifini kabul etti.


Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Encore Wire'in hisselerinin 12 Nisan'daki borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 11 üzerinde bir rakama denk geliyor.


3,9 milyar avroluk satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2024'nın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Şirket açıklamasında söz konusu satın almanın Prysmian'ın ürünlerini çeşitlendirmesine ve İtalyan şirketin Kuzey Amerika'daki varlığını genişletmesinde yardımcı olacağı vurgulandı.


Bakır, alüminyum elektrik teli ve kabloları üreterek, enerji dağıtım çözümleri sağlayan Encore Wire, geçen yıl yaklaşık 2,6 milyar dolar gelir ve 517 milyon dolar faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etmişti.




#Encore Wire
#İtalya
#kablo
#Prysmian’
#satın alma
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES sınavı için geri sayım başladı: ÖSYM AİS üzerinden duyurdu! Sınav giriş yeleri belli oldu