ABD'li rakibini 3,9 milyar avroya satın alıyor

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarak büyürken ülke genelinde elektrikli araçlara yönelik şarj alt yapıları da güçlendiriliyor. Bu kapsamda şarj istasyonlarının sayısının yeterli olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunurken bayramda ortaya çıkan tablo gelinen noktayı da gözler önüne sermiş oldu. Elektrikli araç kullanıcıları bayram tatilinde şarj problemi yaşamazken Türkiye genelinde bin elektrikli otomobilin aynı anda şarj olması ile yeni bir rekor da kırılmış oldu.