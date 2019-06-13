Ekonomi Ağrının kaderini değiştirecek
İŞ DÜNYASI

Ağrı'nın kaderini değiştirecek

Ağrı Valiliğince, başlangıçta tek etap olarak planlanan Ağrı Tekstilkent'in firmalardan gelen yoğun talep nedeniyle büyütülmesi kararı alındı.

Haber Merkezi AA
Fabrika çalışanları.
Fabrika çalışanları.

Geçen yıl temeli atılan Ağrı Tekstilkent, işsizlik oranının yüksek olduğu kentte yaşayanları umutlandırdı.

İlk etapta yerleri tahsis edilen 3 firma fabrikalarını kurarak üretime başladı.

Aralarında dünyaca ünlü bir spor giyim markasının da bulunduğu çok sayıda firmadan talep gelmesi üzerine Valilik tarafından Ağrı Tekstilkent'in dört etap olarak faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Gelir düzeyi düşük, işsizlik yüksek

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, projeyle önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

İller arasında gelir düzeyi bakımından en son sıralarda yer alan kentte işsizlik oranının da çok yüksek olduğuna dikkati çeken Elban, "İşsizliğe çözüm olsun diye üretim amaçlı yatırımların buraya gelmesini çok arzu ediyorduk. Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere tekstil üreticisi hemşehrilerimizle görüştük. Onlarla vardığımız mutabakat sonucunda da burada tekstilkentle ilgili birinci etaba başladık." dedi.

Tekstilkent inşaatı.

Tekstilkentte 3 firmanın üretime başladığını ve buralarda 700 kişinin istihdam edildiğini belirten Elban, şöyle konuştu:

"Tam kapasiteye ulaşıldığında sadece bu 3 iş yerinde yaklaşık 2 bin kişinin çalışmasını bekliyoruz. Tekstil firmalarından talep çok fazla olunca ikinci etaba başladık. Sadece Ağrılı firma sahipleriyle değil ülkede bu konuda söz sahibi olan büyük firmalarla da sürekli görüşme halindeyiz. En son uluslararası bir spor markasının Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'da tek tedarikçisi olan firmayla görüştüğümüzde spor malzemelerinin tümünü Ağrı'da üreteceğini söyledi ve o şekilde mutabakat sağladık. Üçüncü etap olarak yaklaşık 50 bin metrekarelik alan yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu uluslararası marka sonbaharda üretime başlayacak. Üçüncü etap da tamamlanınca muhtemelen 2 yıl içinde 5 bin kişi istihdam edecek."

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"11 bin kişi çalışabilecek"

Tekstilkentin dördüncü etabının çalışmalarına da başlandığına ve ayırdıkları 258 dönümün tümüyle dolduğuna işaret eden Elban, "150 dönümlük yeni bir alan almak için işlemleri başlattık. Zannediyorum bu etap 2 bin kişinin çalışacağı bir yer olur. Dört etaplı tekstilkentte 11 bin kişinin çalışabileceği bir sayıya erişeceğiz. Bu firmalarla birlikte burası tekstille ilgili bir merkez haline gelecek." dedi.

"Tekstil İhtisas Gümrüğü çalışmamızda da sona gelindi"

Vali Elban, Türkiye'nin, İran üzerinden Orta Asya'ya, Uzak Doğu'ya açılmasını sağlayan Gürbulak Sınır Kapısı avantajına sahip olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Buna yönelik bizim müracaatımız da var. Bakanlık tarafından olumlu karşılandı. Tekstil İhtisas Gümrüğü ile ilgili çalışmamızda da sona gelindi. Bunlar olduğunda Türkiye'nin tekstille ilgili iplik ve kumaş ithalatı ve tekstille ilgili birçok ihracat da bu kapıdan olacak." diye konuştu.

Tekstilkentte kreş yapımına başlandığını, ibadethane gibi yapılar için de çalışmalarının devam ettiğini belirten Elban, tekstilkentin bitişiğinde de bir alışveriş merkezi yapılacağını bildirdi.

Tekstilkent

"Ağrı kendi markasını üretmeye başlayacak"

Tekstilkentin ilk etabında üretime başlayan firmalardan birinin işletmecisi Hanifi Polat da "Hükümetimiz ve Valiliğimizin çalışmalarıyla Doğubayazıt'ta Serbest Ticaret Bölgesi kuruluyor. Biz de tekstil ürünlerimizi orada pazarlamış olacağız. Ben Ağrı'nın 10 yıl sonraki ihracatını Avrupa'da 'Made in Ağrı' diye görmek istiyorum. Çok ümitliyim, inşallah Ağrı kendi markasını üretmeye başlayacak." dedi.

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Tekstilkentte çalışanlardan Recep Efe de burası sayesinde işsizliğin azaldığını söyledi.

Sebile Balin de "Üniversiteden yeni mezun oldum. İşsizdim atanmayınca böyle bir iş imkanım oldu. Çok şükür şimdi işimiz var. Ekonomik özgürlüğümüze kavuştuk. Bu iş sayesinde öz güvenimiz oluştu, refah seviyemiz yükseldi." diye konuştu.

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