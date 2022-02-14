Ekonomi Air Indianın CEOluk görevine İlker Aycı getirildi
İŞ DÜNYASI

Air India’nın CEO’luk görevine İlker Aycı getirildi

2015’ten bu yana başarıyla sürdürdüğü Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden bu yıl ayrılan M. İlker Aycı’nın yeni adresi belli oldu. Dünyanın en büyük sanayi gruplarından Hintli TATA Group tarafından 2022 başında özelleştirme yoluyla satın alınan Air India’nın CEO’luk görevine İlker Aycı’nın getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Air India’nın CEO’luk görevine İlker Aycı getirildi
İlker Aycı

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden bu yıl başında ayrılan M. İlker Aycı’nın görevine aynı sektörde, farklı bir dünya devi bünyesinde devam edeceği açıklandı.

154 yıllık geçmişiyle Hindistan’ın en köklü ve en büyük sanayi grubu ve dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Tata Group tarafından yapılan açıklamaya göre Aycı, bu yıl itibariyle faaliyetlerine grup çatısı altında devam eden Hindistan’ın dev havayolu şirketi Air India’nın CEO’su olarak atandı.

Aynı açıklamada, Aycı’nın 1 Nisan’dan itibaren Air India ile birlikte tüm iştiraklerinin başına geçeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada Tata Group Yönetim Kurulu Başkanı N Chandrasekaran, “İlker Aycı, havacılık dünyasında bilgi birikimi ve vizyoner yönetim tarzıyla kendini kanıtlamış bir lider. Aycı’nın yönetiminde Tata Group bünyesindeki Air India için yeni bir dönem başlayacağından dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Dünyanın en iyi havayollarından biri yapacağız”

Global kariyer yolculuğunun Türkiye’nin uluslararası havacılık sektöründeki başarısının bir göstergesi olduğunun altını çizen M. İlker Aycı, “Köklü ve güçlü bir havayoluna liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve havacılık ekosistemi oluşturma misyonuyla hareket eden Tata Group’a katılmaktan onur duyuyorum” dedi.

Tata Group ve Air India’daki meslektaşlarıyla yakın çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğa da değinen Aycı, “Hindistan sıcaklığını, misafirperverliğini ve köklü kültürünü yansıtan Air India’nın bu güçlü mirasından faydalanarak, benzersiz ve üstün bir uçuş deneyimiyle onu dünyanın en iyi havayollarından biri yapmayı planlıyoruz” diye vurguladı.

Air India için yeni bir dönem

1930'larda Tata ailesi tarafından Tata Airlines olarak kurulan ve 1950’lerde millileştirilen Air India, düşük maliyetli rekabeti yönetemediği için ekonomik anlamda son yıllarda zor dönemlerden geçiyordu. Bu kapsamda bu yıl başında havayolu şirketi, Tata Group tarafından filodaki 141 uçağı, daimi ve sözleşmeli 13 bin 500 çalışanı ve iştirakleriyle birlikte satın alındı. 70’i aşkın uluslararası ve 50 yurt içi destinasyona hizmet veren Air India'yı alan Tata Group, tüm havayollarını da tek bir kuruluş altında toplamayı planlıyor.

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