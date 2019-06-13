Ekonomi Akıllı küpeyle hayvancılıkta dijital dönüşüm
İŞ DÜNYASI

Akıllı küpeyle hayvancılıkta dijital dönüşüm

Yerli ve milli dijital servisleriyle hayatın her alanında çözüm üreten Turkcell, akıllı ürünleriyle Türk tarımına da değer katıyor. Türkiye’nin ilk NB-IoT (Dar Bant-Nesnelerin İnterneti) kullanılan akıllı küpeleriyle büyükbaş hayvanların bulundukları konum ve canlı olup olmadıkları anlık takip ediliyor, hatta doğru tohumlanma zamanları bildirilerek süt veriminin artması sağlanıyor. Hedef Türkiye’deki 17 milyon büyükbaş hayvanı akıllı küpeyle izleyerek verimliliği artırmak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell’in Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü proje.
Turkcell’in Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü proje.

Türkiye’nin teknoloji lideri Turkcell, tarım ve hayvancılıktaki dijital dönüşümde de öncü oldu. Türk çiftçisi artık hayvanlarını daha yakından izliyor.

Turkcell’in Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında tamamen yerli ve milli teknoloji ile ürettiği akıllı küpelerle; hayvanların bulundukları konum ve canlı olup olmadıkları bilgisi anlık takip ediliyor ve doğru tohumlanma zamanları bildirilerek süt veriminin artması sağlanıyor. Dijital sağlık karnesi olarak da kullanılan bu çözümde, yetiştiriciler hayvanlarının tüm sağlık bilgilerini dijital ortamdan öğrenerek veterinerler ile kolayca haberleşebiliyor.

Akıllı küpelerle hastalığın önlenmesi, erken tespiti ve hızla tedavisi ile salgına dönüşmesinin engellenmesi gibi çok kritik değerde çözümler sunuluyor.

Turkcell, Türkiye’deki 17 milyon hayvana takılmak üzere NB-IoT (Dar Bant-Nesnelerin İnterneti) kullanılan akıllı küpe üretimini hedefliyor. “Çiftçilerimizin çok önemli bir ihtiyacını karşıladık”Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan teknolojinin insan ve toplum hayatına hizmet ettiği ölçüde kıymetli olduğunu belirterek tarım ve hayvancılıktaki teknolojik dönüşüme öncülük etmekten gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Erkan “Biz müşterilerimizle hayatlarının her alanında çözüm ortağıyız. Bu misyonumuza en iyi örneklerden biri de çiftçilerimizle ilgili projelerimiz. Çok önemli bir ihtiyacı karşıladığımız bu projeyle, hayvancılıkta yepyeni ve çok verimli bir dönem yaşanacak. Çiftçilerimizi akıllı hayvan küpeleriyle kaygı ve endişelerden uzak, üretime, verimliliğe ve kazanca yakın tutuyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle yürüttüğümüz projemizde hedefimiz yerli ve milli teknolojiyle, tarımı da hayvancılığı da çok daha verimli hale getirmek.” Akıllı küpeyle kötü sürprizlere yer yok Akıllı küpe ile hayvanların konum bilgileri takip edilebiliyor. Bu sayede kaybolma ya da çalınma gibi durumların önüne geçiliyor, çiftçilerin içi rahat ediyor. Akıllı küpelerle tüketici sağlığı açısından da çok kritik değerde çözümler sunuluyor. Hayvanların hastalık durumlarında oluşturulacak sanal çitler vasıtasıyla farklı bölgelere taşınmasının önüne geçiliyor ve hastalığın salgına dönüşmesi engelleniyor. Bu sayede hastalıklı hayvanların satışı da engellenebiliyor. Akıllı küpe nedir? Hayvanların kulaklarına takılan küpe formundaki NB-IoT’lu takip cihazıdır. İçerisindeki takip modülü ile hayvanların konum bilgileri anlık olarak takip edilebilirken ivme sensörü sayesinde hareketleri izlenerek doğru tohumlama zamanı önerisinin bildirimi çiftçiye iletilebiliyor.

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