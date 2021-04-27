Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Sigorta sektörü startuplarla iş birliğini güçlendiriyor
İŞ DÜNYASI

Allianz, startup’larla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor

Sigorta sektörü startup’larla iş birliğini güçlendiriyor

Uygulama ara yüz programlarını startup’lara açarak kodlama odaklı bir program yürüten ilk şirketlerden biri olan Allianz, HackZone Scale Up Accelerator programı ile girişimcilerle iş birliğini güçlendirme yolunda bir adım daha attı.

Haber Merkezi İHA
Allianz, startup’larla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor
Foto/arşiv

Allianz, startup’larla işbirliğini artırma ve geliştirme hedefiyle hayata geçirdiği çalışmaları ileriye taşımaya devam ediyor. Program ortağı Hackquarters ile birlikte HackZone Scale Up Accelerator programını hayata geçiren sigorta şirketi, startup’ların girişimlerini hızlandırmayı ve inovatif startup’larla iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. 6 ay sürecek bu programın, sigorta sektöründe ilk olma özelliği gösterdiği vurgulandı.

Program kapsamında startup’lara Allianz profesyonellerinin yanı sıra yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman isimlerden eğitim ve mentorluk desteği verilirken, şirketin ağından faydalanma, ayrıca şirket API’larına (uygulama ara yüz programları) erişim imkânı sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, sigorta şirketi ile iş birliği yapma imkanı bulan startup’lar, sigorta şirketinin uluslararası yatırım network’ü ile büyük yatırım network’lerine erişebiliyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirme ve müşteri bağlılığını artırma, oyunlaştırma teknolojisinin sigorta sektörüne uyarlanması ve dijital sağlık çözümleri alanlarında olmak üzere 3 temada inovatif çözümleri olan girişimler olmak üzere 3 temada faaliyet gösteren girişimciler 24 Mayıs tarihine kadar hackzoneinsurance.com web sitesi üzerinden programa başvuruda bulunabiliyor. Program kapsamında seçilen 5 startup’a programın diğer faydalarıyla birlikte 40’ar bin TL destek veriliyor.

“Girişimcilik ekosistemi ile sinerjiyi artırmak hedefleniyor”

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, sigortacılıkta inovasyonu ileriye taşıma odağıyla projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, “Startup’ların tasarım odaklı düşünme ve kodlama yaptıkları bir maratonun ardından hayata geçirdiğimiz HackZone Scale Up Accelerator ile girişimlerle iş birliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Sektörde bir ilke daha imza attığımız bu program ile şirketimizin ekipleri ve girişimcilik ekosistemi arasındaki sinerjiyi artırmayı, şirketimizde inovasyon ve kültürel değişimi güçlendirmeyi, sektördeki yenilikçi çözümleri desteklemeyi, küresel trend ve teknolojileri takip etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

MSB açıkladı: O noktada etkisiz hale getirildi.
Bir aile perişan oldu

Bir aile perişan oldu

​Yüzde 70 engelli kız çocuğunu evlendirmek için kaçırdılar.
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

​Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.