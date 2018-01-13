Alman spor giyim devi elden çıkarılıyor

Puma hisselerinin yüzde 86'lık dilimini elinde bulunduran Fransa merkezli holding Kering, spor giyim devinin hisselerinde dağıtım yoluna giderek uzun zamandır beklenen Puma kararını da doğrudan sergilemiş oldu.

Kering'in bir süredir Puma'yı satmaya çalıştığı iddialar arasındaydı. Habertürk'te yer alan habere göre Fransızlar tarafından yapılan açıklamada, 2007 yılında 5.3 milyar dolara satın alınan Puma hisselerinin yüzde 70'i yatırımcılara devredilecek. Paris merkezli firma böylelikle Gucci, Alexander McQueen ve Saint Laurent gibi markalarla lükst tüketim grubunda ilerleyecek.

Alman spor giyim devlerinden Puma hisselerinin halka arz edilen kısmının bu kararla birlikte yüzde 55 olması bekleniyor zira Kering hisselerinin yüzde 40'ına sahip olan 26 milyar dolarlık iş adamı Francois Pinault'nın yaklaşık yüzde 30 payla Puma'ya stratejik ortak oluyor.

Puma, halka arz edilen hisse kararının artacağını ve stratejisinin etkilenmeyeceğini belirtiyor ancak dün 338 eurodan kapanan Puma hisseleri bugün 5 puanın üzerinde düşerek 320 euro seviyesine geriledi. Şirketin piyasa değeri de 5.3 milyar eurodan 4.8 milyar euroya indi.

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Kimi kaynaklar Puma kararında satışların durgunluğunu gerekçe gösterse de Alman devi 2016 yılında 3.6 milyar euro olan satışlarını ilk 9 ayda yüzde 17.4 arttırarak şimdiden 3.1 milyar euroya taşımıştı. 62.4 milyon euro tutarındaki 2016 net kârı ise 2017 yılının 3 çeyreği sonunda 62.1 milyon euro ile yakalanmş durumda.

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