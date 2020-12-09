Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu: Kiğılı 3 ödülle geceye damgasını vurdu

7 Aralık pazartesi günü canlı yayınlanan organizasyonda ödül töreninden önce “Pandemi Sürecinde Markalaşma, Gıda ve Dijital Dünya” panelinde konuşmacı olarak yer alan Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem; “Öncelikle sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışıyor. Kiğılı olarak her zaman “önce insan” dedik ve bu süreçte insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bu süreçte Kiğılı Market’i kurarak çalışanlarımızın gıda ve temizlik ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşıladık, her zaman yanlarında olduk. Kiğılı, ülkesi ve ülke ekonomisi için duyarlılık gösteren, toplumsal çalışmalara imza atan sosyal bir marka olma vizyonuyla yoluna devam ediyor. Korona mücadelesinde de aynı duyarlılığı göstermeye ve elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz” ifadesinde bulundu.

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Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem.

“Bu ödülleri almak Kiğılı ve benim için onurdur. Layık gören halkımıza, organizasyonu düzenleyen Big Creative ajansına ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kiğılı Yönetim Kurulu üyesi Sena Suerdem.

Yılın Markası Ödülü’nü alan Kiğılı Yönetim Kurulu üyesi Sena Suerdem; “Tüketicinin güveni ve dedem Abdullah Kiğılı’nın babasının 1938 yılında kurmuş olduğu Kiğılı’yı, Türkiye’nin Erkek Giyim Markası haline getirdiği için onun adına alıyorum, herkese teşekkür ederim” dedi.