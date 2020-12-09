Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu Kiğılı 3 ödülle geceye damgasını vurdu
İŞ DÜNYASI

Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu: Kiğılı 3 ödülle geceye damgasını vurdu

Bu yıl 4.sü gerçekleştirilen İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri geçtiğimiz akşam zirvedeki isimleri ağırladı. “Türkiye Altın Marka Ödülleri” halk oylamasıyla organizasyonun resmi web sitesi www.turkiyealtinmarka.com tarafından belirlendi. Organizasyonun sunumunu Şenol İpek ve Berat Aşıcıoğlu’nun yaptığı gecede Kiğılı, “Yılın Giyim Markası”, “Yılın Reklam Filmi” ve “Yılın CEO’su” ödüllerini alarak zirveyi sahiplendi.

Haber Merkezi Diğer
Kiğılı, “Yılın Giyim Markası”, “Yılın Reklam Filmi” ve “Yılın CEO’su” ödüllerini aldı.
Kiğılı, “Yılın Giyim Markası”, “Yılın Reklam Filmi” ve “Yılın CEO’su” ödüllerini aldı.

7 Aralık pazartesi günü canlı yayınlanan organizasyonda ödül töreninden önce “Pandemi Sürecinde Markalaşma, Gıda ve Dijital Dünya” panelinde konuşmacı olarak yer alan Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem; “Öncelikle sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışıyor. Kiğılı olarak her zaman “önce insan” dedik ve bu süreçte insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bu süreçte Kiğılı Market’i kurarak çalışanlarımızın gıda ve temizlik ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşıladık, her zaman yanlarında olduk. Kiğılı, ülkesi ve ülke ekonomisi için duyarlılık gösteren, toplumsal çalışmalara imza atan sosyal bir marka olma vizyonuyla yoluna devam ediyor. Korona mücadelesinde de aynı duyarlılığı göstermeye ve elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz” ifadesinde bulundu.

Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem.

“Bu ödülleri almak Kiğılı ve benim için onurdur. Layık gören halkımıza, organizasyonu düzenleyen Big Creative ajansına ve Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kiğılı Yönetim Kurulu üyesi Sena Suerdem.

Yılın Markası Ödülü’nü alan Kiğılı Yönetim Kurulu üyesi Sena Suerdem; “Tüketicinin güveni ve dedem Abdullah Kiğılı’nın babasının 1938 yılında kurmuş olduğu Kiğılı’yı, Türkiye’nin Erkek Giyim Markası haline getirdiği için onun adına alıyorum, herkese teşekkür ederim” dedi.

Kiğılı’da Gözü Kara İndirim’in Gözü Kapkara : Bir alana bir bedava
EKONOMİ
Kiğılı’da Gözü Kara İndirim’in Gözü Kapkara : Bir alana bir bedava
Abone Ol Google News
Beğenmezsek ödeme yok

Beğenmezsek ödeme yok

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Çin aşısı açıklaması.
Özür diledi

Özür diledi

Yirmiden fazla kadın, yazar Toptaş'ı tacizle suçlamıştı.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: PKK, Sincardan çekilmedi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi Esenboğa'da açıklama yaptı.

Aşılar evde de uygulanabilir

Aşılar evde de uygulanabilir

​Bilim Kurulu üyesi aşıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.
2023'te hangardan çıkacak

2023'te hangardan çıkacak

​Milli Muharip Uçak için 6 yıllık kritik koşu başlıyor.
İkinci dozdan<br>10 gün sonra başlıyor

İkinci dozdan
10 gün sonra başlıyor

​Koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli açıklama.

HES görüntüsü yeşile döndü

HES görüntüsü yeşile döndü

​21 günlük karantina sonuç verdi.
Parası yetmeyince<br>taksiyi çalıp eve gitti

Parası yetmeyince
taksiyi çalıp eve gitti

"Taksiciler beni götürmediği için ben de kendimi götürdüm."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.