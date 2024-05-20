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Ekonomi

Amazon Türkiye 400 depo operatörü işe alacak

Amazon Türkiye, temmuz ayındaki Prime Day etkinliğine yardımcı olmak üzere 400 depo operatörünün işe alınması için başvuruları almaya başladı. Şirketin operasyon ağındaki iş olanakları arasında müşteri siparişlerinin depolanması, toplanması, paketlenmesi, sıralanması ve gönderilmesi ile ilgili pozisyonlar yer alıyor

12:16 - 20/05/2024 Monday
AA
Arşiv
Arşiv

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, yıllardır faaliyet gösterdiği ülkelerde yerel kalkınmaya katkıda bulunarak çok sayıda istihdam ve ekonomik fırsat yaratıyor.


İstanbul Tuzla'da 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla 2022 yılının sonlarında açılan Türkiye'deki ilk Amazon Lojistik Merkezi, yeni işe alımlarla büyümeye devam ediyor.

Şubat-nisan döneminde 400'den fazla kişiye istihdam sağlayan tesise, Amazon'un her yıl Prime üyelerine özel olarak düzenlediği ve müşterilere çok sayıda marka ve üründe fırsatların sunulduğu Prime Day etkinliğine yardımcı olmak üzere 400 depo operatörü daha alınacak. Prime Day bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Amazon'un operasyon ağındaki iş olanakları arasında müşteri siparişlerinin depolanması, toplanması, paketlenmesi, sıralanması ve gönderilmesi ile ilgili pozisyonlar yer alıyor.


Modern, güvenli ve kapsayıcı çalışma ortamı


Fırsat eşitliği sunan Amazon Türkiye'de tüm çalışanlar, rekabetçi maaşların yanı sıra ek sağlık, hayat ve kaza sigortası, genişletilmiş ebeveyn izni, Amazon.com.tr'de çalışan indirimleri ve eğitim dahil olmak üzere kapsamlı yan haklar paketiyle modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına katılıyor. Çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve İstanbul'un Anadolu yakasında belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşımdan da yararlanabiliyor.


Siparişlerin toplanması, paketlenmesi ve müşterilere gönderilmesine yardımcı olmak için Amazon Türkiye ekibine katılmak isteyenler şirketin web adresinden başvuruda bulunabiliyor.




#depo operatörü
#Amazon Türkiye
#Prime Day
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