Ekonomi Anadolu Grubu, McDonaldsı satıyor
İŞ DÜNYASI

Anadolu Grubu, McDonald’s’ı satıyor

Türkiye’de McDonald’s zincir gıda işletmesinin lisans sahibi konumunda bulunan Anadolu Grubu, McDonald’s zincirlerinin bağlı bulunduğu Anadolu Restoran’ın tamamını 280 milyon liraya Birlesik Holding Limited şirketine satışı için sözleşme imzaladı. Hisse devri resmi makamlardan alınacak izin sonrasında gerçekleştirilecek. Grup, 2005 yılında McDonald’s’ın Türkiye lisansörlüğünü almıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
McDonald’s’ın Türkiye’deki serüveni, 1986 yılında İstanbul Taksim’de ilk restoranın açılmasıyla başladı.​
McDonald’s’ın Türkiye’deki serüveni, 1986 yılında İstanbul Taksim’de ilk restoranın açılmasıyla başladı.​

AG Anadolu Grubu Holding, satıştan elde edilen gelirin yüzde 75’ini özkaynak hesaplarında tutarak vergi istisnasından faydalanacağını da KAP açıklamasında belirtti.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"06.05.2019 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. ("McDonald's", "Anadolu Restoran") ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verildiği bildirilmişti.

Bu kapsamda mevcut durum itibariyle görüşmeler tamamlanmış olup, Anadolu Restoran sermayesinin % 100'ünü temsil eden hisselerini Birlesik Holding Limited şirketine satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır.

  • Hisse devri, resmi makam ve kurumlardan izinlerin alınması sonrasında tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreği içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

280 MİLYON TL FİYAT BELİRLENDİ

Söz konusu hisse devir sözleşmesine göre, Anadolu Restoran'ın hisse değeri 280.739.431 TL olarak belirlenmiştir. Rekabet Kurumu onayı sonrasında hisse devri yapılacak olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır.''

McDonald’s’ın Türkiye’deki serüveni, 1986 yılında İstanbul Taksim’de ilk restoranın açılmasıyla başladı.

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