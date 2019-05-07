Anadolu OSB'den geleceğe yatırım kararı

Kurucu kooperatiflerini tasfiye etmesinin ardından katılımcı demokratik yönetim biçimine geçen Anadolu OSB, ilk Mali Genel Kurulunu yaptı. Anadolu OSB Katılımcıları Genel Kurul’da yenilenebilir enerji sistemine geçiş için yatırım kararı aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurul, divan seçimi ile devam etti. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay açıklamalarda bulundu.

ANADOLU OSB İSTİHDAM SORUNUNU MESLEK YÜKSEKOKULUYLA ÇÖZECEK

Ülke için üretim, istihdam ve mesleki eğitimin önemine değinen Tuncay, Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’ nin 2019/2020 Eğitim Yılında faaliyete başlayacağını duyurdu.

Tuncay, “Meslek Yüksekokulumuz ile sekiz yıl sonra Bölge’nin nitelikli eleman ihtiyacı önemli ölçüde karşılanıyor olacak. İşletmelerimizin istihdam sorunu kendi yarattığımız kaynakla büyük oranda giderilecek” dedi.

“YAPTIĞIMIZ HER ŞEY TÜRKİYE’ YE MİRAS”

Tuncay konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Sonuç itibarıyla yaptığımız işler, yapacaklarımızın belgesidir. Bilimselliği, çağdaşlığı, tarihimize vefayı, eğitim sevdalısı olmayı kural edindik. Bizim yaptığımız işlerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti’ne, Ankara’ya mirastır. Biz miras yedi değil, miras bırakanlarız”

Konuşmaların ardından Anadolu OSB’ nin güneş enerji santraline geçmesi için yatırım yapması yönünde verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi. Projeyi tamamlama hazırlığında olan Anadolu OSB, 2020 yılı itibariyle elektrik enerjisini yenilenebilir enerji santrali ile tedarik etmeyi planlıyor.