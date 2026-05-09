Analık ödeneğinde süre uzadı: Çalışan annelere sekiz hafta ek destek

9/05/2026
Ek sekiz haftalık ödeme otomatik olarak hesaplara yatırılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışan anneleri ilgilendiren önemli düzenlemeyi duyurdu. Analık ödeneği süresi tekil gebeliklerde 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 26 haftaya çıkarıldı. 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için ek sekiz haftalık ödemenin otomatik yapılacağı açıklanırken, annelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen "analık ödeneği" süresinin uzatıldığını bildirdi.

SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi.

Raporu 1 Mayıs'tan önce sonlananlar bildirimde bulunacak

Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.



