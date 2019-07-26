Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle başlatılan greve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz de katıldı. Belediye önüne ‘Bu iş yerinde grev vardır’ pankartı açan sendika yöneticileri basın açıklaması yaptı.

Açıklama yapan Öz, grev kararının öğrenilmesiyle birlikte İnsan Kaynakları A.Ş.’de çalışan işçilere greve katılmaları durumunda iş sözleşmelerinin feshedileceğine dair tehdit yapıldığını ileri sürdü.

"3.5 AYDIR İSTENİLEN YERE GELEMEDİK"

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş ile sendika arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle grev kararını uygulamaya başladıklarını söyleyen Öz, sendikaları tarafından mart ayı itibariyle yetki tespitinin alındığını belirtti.

Öz, “Nisan ayının başında da sendikamıza Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiştir. Yetki belgesini aldığımız andan itibaren şirkete gerekli çağrıları yaptık, kendileriyle temas kurduk, taslağımızı kendilerine ilettik. 3 buçuk aylık süreç içerisinde istenilen noktaya gelemedik” diye konuştu.

İHA Belediye önüne ‘Bu iş yerinde grev vardır’ pankartı açan sendika yöneticileri basın açıklaması yaptı.

"TAAHHÜT"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yerel seçimler öncesi ‘Hiçbir çalışanın iş sözleşmesini feshetmeyeceğiz, iş yerini değiştirmeyeceğiz, bu konuda yönetimimizde olan hiçbir belediyede çalışanlara karşı bir hareketimiz olmayacak’ söylemini bir taahhüt olarak gördüklerine değinen Hüseyin Öz, “Biz bu taahhüdü garanti görerek işçilerimize söyledik. Fakat 31 Mart seçimlerinden sonra yerel yönetimlerin değiştiği yerlerde özellikle CHP başkanların bulunduğu yerlerde sendikamıza ve çalışanlarımıza karşı tavır gösterilmeye başlandı” diye konuştu.

"MASADA MUHATAP BULAMADIK"

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş ile yaklaşık 3 buçuk aydır müzakere yürütmeye çalıştıklarını hatırlatan Öz, müzakere masasında bugüne kadar muhatap bulamadıklarını ifade etti.

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Belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri gibi birçok alanda çalışan yaklaşık 7 bin sendikalı işçisi olduğunu kaydeden Öz, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı yada başkan vekilimizi müzakere masasında karşılıklı oturarak, çalışanlarımızın haklarını beraberce görüşmeyi isterdik” dedi.

Öz ayrıca Hizmet-İş Sendikası’na bağlı belediyedeki toplam 7 bin işçinin 4 bin 200’ünün istifa ettirildiğini, ASAT çalışanlarının ise tamamının istifa ettirildiğini ifade etti.

"7 BİN ÇALIŞAN GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Yetkililere seslenen Öz, “Ortada gerçekten bir sorun var. Mağduriyet var. Tıpkı büyükşehir belediyesi şirketlerinde çalışan arkadaşlarımız gibi onların ücretlerini, sosyal haklarını, ikramiyelerini, ilave tediyelerini, idari izin haklarının da toplu iş sözleşmesiyle düzenlenmesine ihtiyaç var. Büyükşehir belediyesinde çalışan arkadaşlarımız birinci sınıf vatandaş, şirketlerde çalışan arkadaşlarımız birinci sınıf vatandaş da İnsan Kaynakları AŞ’de çalışan arkadaşlarımız bu ülkenin vatandaşı değil mi? Onları üçüncü sınıf vatandaş olarak görmek adalet anlayışınıza uyuyor mu?” ifadelerini kullandı.

7 bin çalışanın görmemezlikten gelinemeyeceğini belirten Öz, grevin bir mecburiyet ve çaresizlik olduğunu ve büyükşehir belediyesinin kendilerini greve mecbur bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Başkan Danışmanı ile görüştüklerini belirten Öz, kendilerinden 1 hafta süre istediklerini, tekraren görüşmek üzere kendilerine döneceklerini aktardığını söyledi.

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