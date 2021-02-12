Ekonomi Arçelikten bu zamana kadarki en yüksek tahvil ihracı
İŞ DÜNYASI

Arçelik'ten 1,2 milyar TL tahvil ihracı

Arçelik'ten bu zamana kadarki en yüksek tahvil ihracı

Arçelik’in 1,2 milyar TL tutarındaki tahvil ihracında talep toplama 10 Şubat'ta tamamlanırken, işlem, TL cinsinden en yüksek tutarlı reel sektör ihracı olma özelliğini kazandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Arçelik açıklamasına göre, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen tahvil, 2 yıl vadeli ve TLREF referans faiziyle ihraç edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, başarılı bir ihraç gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yurt içindeki üçüncü tahvil ihracımızı 1,2 milyar TL ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. TL cinsinden özel sektör tahvil piyasalarının bu ölçeğe erişmesinden ve Arçelik olarak bunun bir parçası olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Üçüncü işlemimizde rekor bir talep toplamak yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin de altını kuvvetli şekilde çizmiş oldu." ifadelerini kullandı.

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Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da şu ana kadar yurt içinde gerçekleşmiş en yüksek tutarlı reel sektör ihracına aracılık etmekten gurur duyduklarını aktararak, "Nitelikli yatırımcılardan yoğun talep gören, çok geniş bir bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanına ulaşan işlem, TL cinsinden ürünlere olan ilginin arttığını da gösteriyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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