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ASELSAN'a uluslararası tasarım ödülü

ASELSAN'ın x-ray bagaj tarama cihazı ve banliyö treni, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından A’Design Award'da tasarım ödülü kazandı.

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Haber Merkezi AA
ASELSANa uluslararası tasarım ödülü
ASELSAN x-ray bagaj tarama cihazı

Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından olan İtalya merkezli A’Design Award, her yıl 100 tasarım kategorisinde, 141 milletten ortalama 4 bin 500 başvuru alıyor. Yapılan değerlendirmeyle en iyi tasarım kriterlerine sahip yaklaşık 200-250 tasarım ödüllendiriliyor.

ASELSAN Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri (UGES) Sektör Başkanlığı, "A’Security, Safety and Surveillance Products (A’Güvenlik, Emniyet ve Gözetleme Ürünleri)" kategorisinde, Arın-X6040D Çift Açılı X-Ray Bagaj Tarama Cihazı endüstriyel tasarım çalışmasıyla bu kategoride verilen 5 ödülden "A’Design Award 2022 Silver Ödülü"ne uzandı.

ASELSAN, "A’Vehicle, Mobility and Transportation Design (A’Vasıta, Taşıma ve Ulaşım Tasarımı)" kategorisinde ise Mod-Ice Konsept Banliyö Treni iç ve dış endüstriyel tasarım çalışması ile bu kategoride verilen 14 ödülden "A’Design Award 2022 Bronze Ödülü"ne layık görüldü.

Mod-Ice Konsept Banliyö Treni'nin iç ve dış tasarımı birbiriyle uyumlu modern ve sade bir yapıya sahip bulunuyor.

Küçük çantalı, büyük bagajlı, bebek arabalı, bisikletli ve engelli yolcular için özelleşmiş alanlar ile geniş bir kullanıcı kitlesini kucaklayan iç vagon tasarımı, serin bir hava akımını soyutlayan buz küpü desenleriyle kalabalık ve sıcak yolculuklarda serinlik hissiyatı veren ferah bir iç ambiyans oluşturuyor.

Tren, kapı kenarlarındaki buz küpü desenleri üzerine yansıyarak hafifçe hareket eden LED ışıklandırmalarıyla güçlendirilen hava akımı hissiyatı sunuyor.

Tehlikelerden arındırıyor

Arın-X6040D Çift Açılı X-Ray Bagaj Tarama Cihazı ise sade ve kullanıcı dostu kontrol klavyesiyle kullanıcı ekran ara yüzü tasarımına sahip bulunuyor.

360 derece her yönden görülebilir uyarı işaretleri, ışıkları ve kolay erişilebilir acil stop butonuyla görev yapan Arın, iç ek şase gerektirmeden kendi ayakları üzerinde durabilen sac büküm strüktürel yapısıyla kullanılıyor.

İç fonksiyona göre bölünmüş servis kapakları ile hızlı ve kolay cihaz bakım imkanı sunan tasarım, sektördeki rakiplerinin endüstriyel ve makineleşmiş ürün görüntülerinin aksine modern ve yüksek teknoloji algısı yaratan çağdaş tasarım çizgisini takibe imkan veriyor.

X-Ray bagaj kontrol cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik önem taşıyor.

ASELSAN Arın X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda, otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi gibi kabiliyetler bulunuyor.

Arın cihazları, Tokat ve Gaziantep havalimanlarının ardından Dışişleri Bakanlığında da kullanılmaya başlandı.

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