ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen seneyi 9,1 milyar doları bakiye siparişle kapattı ve bu yılın ilk altı aylık döneminde yaptığı teslimatların yanı sıra, 1,8 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı.

Bu sözleşmeler arasında 841 milyon avro tutarlı Altay Milli Tank Seri Üretim Projesi, 241 milyon doları tutarlı Pakistan Atak Helikopteri Projesi ve 113 milyon doları tutarlı Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi gibi büyük projeler öne çıkıyor.

Bu yılın başında Uluslararası Pazarlama Birimini yeniden yapılandıran ASELSAN, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Asya ve Afrika ülkelerindeki etkinliğini arttırıyor. Bu kapsamda son olarak Gambiya’ya gerçekleştirilen ihracat ile kuruluşundan bu yana ihracat yaptığı ülke sayısını 64’e yükseltti.

Temmuz ayında yüksek tahsilat

Haziran ayı sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 milyar liraya ulaştıran ASELSAN’ın net kârındaki büyüme aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti.

ASELSAN’ın finansal tablolarındaki olumlu ivme temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, bu yılın ilk altı aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 milyon lirayı aştı.

Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 52’inci sırada yer alan ASELSAN, savunma alanındaki liderliğini güçlendirerek bu yılı lira bazında yüzde 40-yüzde 50 oranında büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

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