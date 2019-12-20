Ekonomi Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para buldu Personeller ödüllendirilecek
İŞ DÜNYASI

Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para buldu: Personeller ödüllendirilecek

Asgari ücretle çalışan işçiler yüzlerce altın para buldu: Personeller ödüllendirilecek

Şanlıurfa’da asgari ücretle çalışan işçiler tarafından 5 yıldızlı bir otelin odasında yüzlerce tarihi altın para bulundu. 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşılan paralar polise teslim edildi. Dürüstlük ve doğruluk timsali personellerini ödüllendireceklerini vurgulayan Otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy, "Bizim için önemli olan bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
5 yıldızlı bir otelin odasında yüzlerce tarihi altın para bulundu.
5 yıldızlı bir otelin odasında yüzlerce tarihi altın para bulundu.

Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş tarihi altın parayı fark etti.

  • Asgari ücretle çalışan temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de paranın sahibini bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirildi. 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşılan paralar polise teslim edildi.

İHA
Şanlıurfa’da asgari ücretle çalışan işçiler tarafından 5 yıldızlı bir otelin odasında yüzlerce tarihi altın para bulundu.

"Tereddüt bile etmedik"

Parayı bulan temizlikçilerden Yonca Közü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını aktardı. Ne bulduklarını tam olarak anlayamadıklarını belirten Közü, "Bulduğumuz şeyin para mı altın mı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Odada temizlik yaparken bulduk. Temizlik yaptığımız dolabın üstünde en dipte gizlenmiş halde bulduk. İndirdik ve müdürlerimize bilgi verdik” şeklinde konuştu.

İşçilerden İbrahim Sargıcı, uzun zamandır otelde asgari ücretle çalıştığını ifade ederek, “Bulduğumuzda tereddüt bile etmedik direkt amirimizin yanına götürüp teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Benim tahminin Suriye tarafından getirildi. Adam savaştan kaçarken getirdi buraya sakladı ya gelemedi veya dönemedi. İnsan bildiği parayı kolay kolay bir yerde bırakmaz. Tabi ağır bir paketti yaklaşık 7 kilo vardı” dedi.

İHA
2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşılan paralar polise teslim edildi.

Personeller ödüllendirilecek

Otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy, kendileri için paranın değerinden çok asgari ücretle çalışan personellerinin gördükleri paranın sahibini bulma arayışına girmesinin önemli olduğunu söyledi.

  • Dürüstlük ve doğruluk timsali personellerini ödüllendireceklerini vurgulayan Gürsoy, "Bizim için önemli olan bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır. Hepsini gerçekten kutluyorum. Değerine bakmaksızın kendi üstlerine düşen görevi yerine getirip, bize teslim ettiler. Beni ilgilendiren tarafı personelin göstermiş olduğu dürüstlük ve doğruluktur kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Otelin Genel Koordinatörü Ömer Faruk Karınca da, "Çalışanlarımızın hal ve davranışları şirket politikamız açısından son derece önemlidir. Bu şekilde cefakar kendinden emin olan maneviyatı yüksek çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyoruz. Emniyete gerekli bilgileri verdik emanetleri teslim edeceğiz. Personellerimiz bu davranış günümüzde çok önemsenecek bir tutumdur” diye konuştu.

Tarihi altın paralar, polis tarafından otel yönetimi ve işçilerden tutanakla teslim alınarak ilgili birime götürüldü.

Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor, fiyatı altınla yarışıyor
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Sivas ve Malatya çevresinde kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor. Kenger sakızının toptan kilogram fiyatı 800 lirayı buldu. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.
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Sivas’ta kenger satışı yapan esnaflardan İbrahim Güler, kenger sakızına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğunu belirterek sakızın kendi suyu ile bir yıl muhafaza edebildiklerini söyledi.
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Güler, “Kenger sakızı genelde Malatya’nın Darende ilçesinde ve Gürün ilçesinde bulunan bir bitkidir. Yaz aylarında insanlar köylerde kenger sakızı toplamak ile meşgul olur. Kenger sakızı, kenger bitkisinden elde edilir. Kenger bitkisi, Haziran- Temmuz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kurur ve kuruyan yerlerinin kesilmesiyle kökünden süt akar. Akan süt belli bir süre sonra donar ve kenger sakızı ortaya çıkmış olur...
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Bu donan sütleri sıcak sularla temizleyip katkıları alınarak yuvarlak ve yassı şekiller verilir. Bu işlemlerin ardından ise Kenger sakızı oluşur. Kenger sakızlarını kendi salgıladıkları sular ile bir sene muhafaza edebiliyoruz. Aynı sakız ise 1 ay boyunca çiğnene biliyor. İl dışından ve yurt dışından oldukça talep var dedi.
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TANE İLE SATILIYOR <br> <br> Kenger sakızının çene sağlığı ve yüz felci başta olmak üzeri insan bedenine önemli katkıları olduğunu belirten Güler, akızının kilogram fiyatının 800 lira civarında olduğu için tane ile satıldığını belirterek, “Kenger sakızlarının şifalarına gelince ise şifası oldukça fazladır. Kenger sakızının diğer sakızlara göre sert olduğu için çene kaslarına güzel bir egzersiz yaptırır. Çene yapısının gelişmesine, yüz felcine çok faydası var...
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Ayrıca mide sağlığı açısından da önemli. Bu sene yağmurlar biraz fazla yağdığı için fiyatı biraz pahalı. Bu bitki yağmur yağdığı zaman sütü dışarıya az verdiği için bu yıl kilogramı 750-800 lira civarında toptanı. Perakende olarak büyüklüğüne göre 2 buçuk veya 3 lira civarında satılıyor diye konuştu.
Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor, fiyatı altınla yarışıyor
Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen Kenger sakızı bir yıl muhafaza edildiği gibi aynı sakız bir ay boyunca çiğnenebilirken fiyatı ise altınla yarışıyor.

Koruma altındaki kum zambaklarını kopardılar: Cezası 60 bin TL
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Alanya sahilinde de bulunan, dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen ve bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kökünden sökülerek atıldı.
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Yeşilöz sahilinde caretta caretta ve kum zambakları için 13 yıldır gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan Güldane Şahin, bazı kum zambaklarının kökünden koparılmış olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.
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Cep telefonu kamerasıyla zambakların fotoğraf ve görüntülerini çeken Şahin yaptığı açıklamada, sabah sahile indiğinde bu tahribatla karşılaştığını belirterek, Olayı görünce çok üzüldüm. Hemen yetkililere haber verdim...
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Bu tarz olayların olmaması için halkımız daha da bilinçlenmeli. Kum zambaklarını koparmanın büyük cezası olduğunu bilmeli...
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Kum zambaklarını koparanlar 45-60 bin lira arasında para cezası alabiliyor. dedi.
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Koruma altındaki kum zambaklarını kopardılar
Koruma altındaki kum zambaklarını kopardılar: Cezası 60 bin TL
Antalya'nın Alanya ilçesinde koruma altındaki kum zambakları kimliği belirsiz kişilerce koparıldı.

Batman’da 340 bin lira değerindeki altından yapılan şal görenleri hayrete düşürüyor
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Batmanlı kuyumcu Mehmet Tikiz, Dubai’den vitrini için getirttiği altın şal kadınlardan yoğun ilgi gördü.
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340 bin lira değerindeki 22 ayar ve el işlemeli altın şalın Türkiye’de tek olduğu öğrenildi.
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Altından şal ile ilgili bilgi veren Tikiz, Altın şalı biz Dubai’den getirdik. Dükkanı açarken, farklı bir şeyle açmak istedik ve Dubai’de bir forumda bunu gördük, dikkatimizi çok çekti etki oluşturacağını düşündük...
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Altından şal toplam 1 kilo 200 gram, fiyatı da 340 bin lira. İnsanlar buradan geçerken bakıp fotoğraf çekiyor, merak konusu oluyor. Fiyatını soran oluyor, iddiaya giren oluyor bazen bunu bana alan olursa kesinlikle evlenirim diyen oluyor, fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edenler oluyor nasıl ki bazı yerlerde fenomen insanlar oluyor ya bu da bir nevi Türkiye’nin maskotu gibi bir şey oldu...
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Altın şal Türkiye’de sadece bizde var. Bundan birkaç hafta öncesine kadar bir müşteri ciddi bir şekilde buraya gelip pazarlık yaptık, sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiğinde bunu kesinlikle alacağını söyledi şu an onu bekliyoruz dedi.
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Müşteri Zeynep Bozkurt ise, Vitrinde altın şalı gördüm ve dikkatimi çekti fiyatını ve ağırlığının ne kadar olduğunu merak ettim ve sormak için girdiğimde 1 kilo 200 gram ve fiyatının da 340 bin lira olduğunu söylediler...
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Gerçekten alan var mı onu çok merak ediyorum. Biz de sadece bakmakla ve fotoğrafını çekmekle yetindik diye konuştu.
Batman’da 340 bin lira değerindeki altından yapılan şal görenleri hayrete düşürüyor
Batman'da bir kuyumcunun Dubai'den getirttiği el işlemesi ve 22 ayar altından yapılan 340 bin lira değerindeki altından şal, görenleri hayrete düşürdü.


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