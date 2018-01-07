EkonomiAsırlık firma ABDye açılıyor
İŞ DÜNYASI

Eyüp Sabri Tuncer ürünlerini Amerika'da satılacak

Asırlık firma ABD'ye açılıyor

Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, kolonya dışında kişisel bakım ürünleri ürettikçe ihracat pazarlarının genişlediğini belirterek, "ABD'nin en büyük mağaza zincirlerinden birinde kişisel bakım ürünlerimiz satılacak. ABD pazarıyla ilgili beklentimiz yüksek." dedi.

Haber MerkeziAA
Tütün, lavanta, amber gibi kokular Avrupa'ya gidiyor, Uzak Doğu, ağırlıklı olarak gül suyu ve doğal, zeytinyağlı ürünleri tercih ediyor.
Tütün, lavanta, amber gibi kokular Avrupa'ya gidiyor, Uzak Doğu, ağırlıklı olarak gül suyu ve doğal, zeytinyağlı ürünleri tercih ediyor.

Türk kolonyası dendiğinde akla gelen ilk marka olan Eyüp Sabri Tuncer, artık ürettiği kişisel temizlik ve kozmetik ürünleriyle de dünya pazarlarına açılmaya başladı.

Engin Tuncer, yıllardır Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Irak gibi pazarlara kolonya ihraç ettiklerini ancak kişisel bakım ürünlerinde ihracata geçen yıl başladıklarını ifade ederek, "94 yıllık firmayız. Çok uzun yıllar sadece kolonya yaptık. İnsanlar bizden farklı ürünler de bekledi. Yaptırdığımız marka araştırmasına göre, tüketiciler bizden temizlik grubu ürünlerini de görmek istiyor. Bunun üzerine, sabunlar, oda kokuları, kremler, losyonlar ve mumlar gibi 15 çeşitten fazla ürün yelpazesine ulaştık. Bunların alt kırılımları ile fabrikamızda 478 değişik etiketli ürün üretiyoruz. Ürün çeşidimiz arttıkça dünyada yer alma imkanımız da arttı." diye konuştu.

İHRACATLARI 2 MİLYON DOLAR

Tuncer, AB pazarı yanında Tayland, Irak, Dubai, Suudi Arabistan, Güney Kore ve ABD'ye de ürün sattıklarına işaret ederek, "Genişleyen bir pazarımız var. Artık yurt dışındaki bütün fuarlara yoğun şekilde katılıyoruz. Yıllık ihracatımız 2 milyon dolar civarında. Hong Kong'la da temastayız. İhracatımız kısa sürede bu konuştuğumuz rakamların on misline çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ve bölgelere göre ürün tercihlerinin değiştiğine de dikkati çeken Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tütün, lavanta, amber gibi kokular Avrupa'ya gidiyor, Uzak Doğu, ağırlıklı olarak gül suyu ve doğal, zeytinyağlı ürünleri tercih ediyor. Uzak Doğu ile ilgili umudumuz çok fazla. 'İstanbul'un Kokuları' adında bir ürün grubu çıkardık, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Kız Kulesi isimli ürünler var. Bunlar baharatlı, odunsu parfümsü kokular. Arap piyasası baharatlı kokuları sever. Avrupa da artık bu tür kokulara yöneldi. Irak pazarına daha çok oda kokusu gönderiyoruz, o tip ürünleri seviyorlar. Suudiler daha kuvvetli kokuları tercih ediyor. ETS 1923 isimli daha üst segment bir markamız var. Oraya bu markamızdaki kokuları gönderiyoruz."

Tuncer, ABD'nin en büyük zincir marketlerinden TJMAXX ile görüştüklerini ifade ederek, ABD'nin tüm eyaletlerinde yaygın ağı bulunan bu marketlerde artık ürünlerinin satılacağını bildirdi. Ağırlıklı olarak duş jeli, şampuan, krem ve vücut losyonu gibi ürünlerin talep edildiğini söyleyen Tuncer, "Çok büyük 10 bin metrekarelik mağazaları var. ABD'nin en yaygın mağazası. ABD pazarıyla ilgili beklentimiz yüksek. Fiyat ve kalitemiz çok çok iyi." diye konuştu.

Merdiven altı açık parfüme alternatif

Eyüp Sabri Tuncer olarak sürekli yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını belirten Tuncer, "Bu yıl şampuanlarımız, sıvı sabunlarımız çıktı. Vücut spreylerini yeni tasarladık. ABD'ye gönderdik hemen. Bu ürünü, açık parfüme alternatif olarak ürettik. Açık parfümler, merdiven altı, nerede üretildiği belli değil. Yurt dışına da satacağız." dedi.

Tuncer, kolonyanın ana vatanı olarak bilinen Almanya'nın Köln kentine de kolonya sattıklarını ifade ederek, "Bize 'tereciye tere mi satıyorsunuz' diyeceksiniz. Ürünlerimiz dünya standardında olduğu için her yere veriyoruz, Köln'e de veriyoruz. Kolonya zaten Köln suyu olarak geçer." ifadesini kullandı.

Kolonya için helal belgesi de çıkartacaklarını kaydeden Tuncer, bu belge için Malezya'da başvuru yaptıklarını ancak artık burada da sistemin başlamasıyla Türkiye üzerinden bu belgeyi alacaklarını dile getirdi.

Dermokozmetik alanına da gireceklerini aktaran Tuncer, daha sonra da doğal dezenfektan niteliği taşıyan temizleyici ürünler alanında yeni ürünleri piyasaya sunacaklarını açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Avrupa'ya verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı
Spor

Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı

Beşiktaş'ın Everton'a sattığı Cenk Tosun'un transferinden elde edilen gelirin bir kısmı da Gaziantepspor'a gitti. Milli futbolcunun eski takımı, dayanışma katkı payı kuralından dolayı kasasına 1 milyon 809 bin TL koydu.
Annelere zam
Ekonomi

Annelere zam

Asgari ücret arttı, devletin annelere sağladığı desteklerin rakamları da yükseldi. Annelere verilen

çocuk parası, doğum yardımı, süt ve emzirme parasına da zam geldi. İşte 2018 süt, emzirme, doğum ve çocuk parası rakamları ve tüm detaylı bilgiler...

Görünce şoke oldular!
Gündem

Görünce şoke oldular!

Elazığ’da koruma altındaki 2 dağ keçisi kaçak avcıların vicdansızlığından dolayı telef olmuş halde bulundu. Kaçak avcılar tarafından vurulan dağ keçileri köy muhtarı tarafından kaçtıkları yerde ölü halde bulundu.
Carlos Tevez bavulunu paralarla doldurup Arjantin'e döndü
Spor

Carlos Tevez bavulunu paralarla doldurup Arjantin'e döndü

Çin Ligi takımlarından Shanghai Shenhua ile sözleşmesi feshedilen Carlos Tevez, sadece 20 maçta dünyayı kazandı. Yıllık kazancı olan 25 milyon doları cebine koyan Arjantinli yıldız, ikinci yıldan alacağı 25 milyon doların da yarısına sahip oldu.
Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı: İnkara düşmeden önce tuvaletlerde abdest alırdım
Hayat

Münir Özkul’un bilinmeyen röportajı: İnkara düşmeden önce tuvaletlerde abdest alırdım

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası, Gülen Gözler’in Yaşar Ustası Münir Özkul, dün İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Sayısız filmlere imza atan, onlarca ismi oyuncu olarak yetiştiren Münir Özkul’un kamera arkasındaki hayatı ise pek bilinmiyordu. Münir Özkul, 1986 yılının Haziran ayında Zafer Dergisi’nde yayınlanan röportajında kendi deyimiyle inkar ve karanlıktan nasıl çıktığını ve Allah inancına nasıl eriştiğini anlatıyor.

KAPAT

YUKARI