Ekonomi ASKON Başkanı Aydın Ekonomik savaşın ortasındayız
İŞ DÜNYASI

ASKON Başkanı Aydın: Ekonomik savaşın ortasındayız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küresel ekonomik savaştan ayrı tutulamayacağını belirterek, "Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri dünya lideri olarak ortaya çıkmıştı. Ekonomik bir savaşın tam ortasındayız. Kovid-19 salgını yeni lider olarak Çin’i işaret ediyor ve yeni ekonomi düzenine karşı tedbirlerin şimdiden alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin, dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgının tesiri altında bulunduğunu belirterek, can kayıpları gibi her geçen gün ekonomik olarak devletlerin ve milletlerin de küçülmeye gittiğini aktardı.

Salgının ilk etabında ekonomik olarak küçülür gibi görünen Çin'in 2 ay içerisinde tüm dünyayı bu yangına atarak kendisini bu alanın dışına çıkarttığı ve kazanan taraf olmaya başladığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan can kayıpları ve bozulan ekonomiler sonrası ABD’nin süper güç olarak ortaya çıktığını görmüştük. Savaş sırasında ülkeler bedellerini ödeyerek veya ABD'nin kredileri karşılığında savaş araçları siparişleri vermeleri Amerika’nın sanayiini güçlendirmiş, tarımsal mallar satın almaları da ABD tarımının gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmuştu. Bu dönemde Avrupa ödemeleri karşılığında altın stoklarını ABD'ye akıtmış, bu gelişmenin de etkisiyle Avrupa’nın büyük devletleri, altın ve altına dayalı para sistemini terketmek durumunda kalmıştı. Sonuçta 1. Dünya Savaşı sonrası ABD süper güç olarak dünyanın yeni lideri olarak ortaya çıkmıştı."

"Çin yeni süper güç olma yolunda"

Orhan Aydın, ABD Başkanı Trump’ın açık açık Çin ile küresel ekonomik savaş ilan etmesi ve beraberinde gelen yaptırımlar ile dünya ekonomisi üzerine farklı senaryolar konuşulmaya başlandığını hatırlatarak, "Çin’i tesiri altına aldığını duyduğumuz Kovid-19 virüsü yavaş yavaş gündemimize girmeye başladı. İlk etapta bu sorun sadece Çin’in sorunuymuş gibi algılandı. Bu algı da Çin’in tüm dünyaya kapılarını kapatarak bu sorunu içeride çözeceğim mesajı vermesi etkili oldu. Oysa ki Çin yaşadığı bu süreci tam anlamı ile dünya kamuoyu ile paylaşıp bu sorunun Çin’in bir parçası olmadığı ve tüm dünyayı etkileyebilecek yansımaları olacağını paylaşmış olsaydı diğer devletler virüse karşı bu kadar hazırlıksız yakalanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Gelinen nokta itibarıyla dünya devletlerinin, virüsün pençesine düşmüşken, can kayıpları ve ekonomileri küçülürken Çin’e tamamıyla muhtaç hale gelmeye başladığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Virüs nedeni ile üretim, iş gücü ve pazar kaybı yaşayan devletler rotayı sorunu çözdüğünü açıklayan Çin’e kırmış durumda. Bugün gelinen noktada Çin’de bütün kargolar yüzde yüzün üzerinde doluluk yaşamakta, sanayi üretimi kapasitesinin de üzerinde çalışmakta. Oysa başta ABD ve AB devletleri olmak üzere dünyanın gelişmiş devletleri her geçen gün kan kaybetmektedir."

Aydın, yaşanan bu sürecin küresel anlamda yeni bir ekonomi düzeninin habercisi olduğuna işaret ederek, "Çin üretim üssü olmuş, diğer devletlerde tedarikçi konumuna düştü. Tabi bu tekelciliğin uzun sürmeyeceği de bir gerçeklikti. Virüsün etkileri sonrası geleneksel finansal sistemlerinden farklı bir finansal yapı ile karşılaşacağımız aşikar. Bu nedenle Türkiye olarak bugünden yeni düzenin adımlarını atmamız gerekmekte ve yeni finansal ve ekonomik düzen üzerine tedbirlerimizi almamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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