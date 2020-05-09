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Ekonomi AssisTT 700 kişiyi işe alacak
İŞ DÜNYASI

AssisTT 700 kişiyi işe alacak

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Covid-19 sonrasında başta telekomünikasyon, bankacılık olmak üzere hizmet verdiği alanlarda artan çağrı yoğunluğuna cevap vermek amacıyla Anadolu’nun 10 farklı ilinde 700 kişiyi daha istihdam edecek.

Haber Merkezi İHA
AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi.
AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi.

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, millî sorumluluk bilinciyle Türkiye’ye değer üretmek için hizmetlerini kesintisiz devam ettiriyor.

Salgın sürecinde, çağrı merkezlerine yönelen yoğun talep karşısında AssisTT yeni döneme hızla adapte olarak, çalışan sayısını artırmak için adım attı.

  • AssisTT artan iş hacmine bağlı olarak Erzincan, Samsun, Ankara, İzmir, Ordu, Giresun, Rize, Adıyaman, Çorum ve Karaman illerinden 700 gencin istihdamını Ağustos ayına kadar tamamlayacak.

“Türkiye’nin ilk online mülakat üssünü devreye aldık”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi şunları söyledi:

“Salgın ile birlikte günlük çağrı sayımızda yüzde 45’e varan artışlar görüldü. Teknoloji ve insan kaynağı anlamında yeni dönemin gereklilikleri için hızla aksiyonlar aldık. İletişimden ulaşıma, sağlıktan finansa Türkiye’deki pek çok özel ve kamu kurumuna hizmet veren AssisTT’te ‘evden çalışma’ modelini, mevcut çalışanlarımız için geçen yıl devreye sokmuştuk; bu süreçte tüm çalışanlarımızı bu modele taşıdık. İşe alımda ise yüz yüze mülakatları 6 ay önce kaldırarak Türkiye’nin ilk online mülakat üssünü devreye almıştık. AssisTT olarak toplum sağlığımız, ekonomimiz, insanımız ve geleceğimiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz”.

Online işe alım süreci, evden çalışma fırsatı
AssisTT’in iş başvuruları, sınavları, mülakatları, işe giriş işlemleri ve işe uyum eğitimleri gibi tüm süreçlerine, adaylar evlerinden bilgisayarları ile katılabilecek. AssisTT, evlerinde bilgisayarı olmayan adaylara da kendi merkezlerinde, sosyal mesafe kuralları kapsamında destek olacak.

  • İşe alınanlar salgın süresince de evden çalışmaya devam edecek. Başvurular, belirlenen 10 ildeki adaylar tarafından www.assisttkariyerim.com adresi üzerinden yapılabilecek.

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