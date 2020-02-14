Ekonomi AtlasGlobal iflas başvuru yaptı, uçuşlarını durdurdu
İŞ DÜNYASI

AtlasGlobal iflas başvuru yaptı, uçuşlarını durdurdu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "AtlasGlobal havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur." denildi

Haber Merkezi DHA
Atlasjet uçuşlarını durdurdu.
Atlasjet uçuşlarını durdurdu.

26 Kasım 2019'da uçuşlarını askıya alan AtlasGlobal, 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Ancak şirket, uçuşlarını tamamen durdurma kararı aldı.

Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu: Çalışanlarını genel merkeze davet etti
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Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu: Çalışanlarını genel merkeze davet etti

Resmen ilan etti

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AtlasGlobal'in uçuşları resmen durdurduğunu ilan etti.

Atlasglobal Havayolları 26 gün sonra uçuşlara yeniden başladı: İlk uçuş Londra'ya gerçekleşti
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Atlasglobal Havayolları 26 gün sonra uçuşlara yeniden başladı: İlk uçuş Londra'ya gerçekleşti
  • AtlasGlobal kurumsal iletişiminin bugün yaptığı açıklamada "AtlasGlobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor" denilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün de yapıtğı bu açıklamayla AtlasGlobal uçuşlarını resmen durdurmuş oldu.

Bakanlıktan Atlas Global açıklaması: Yakından takip edilecek
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Bakanlıktan Atlas Global açıklaması: Yakından takip edilecek
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