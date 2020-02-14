AtlasGlobal iflas başvuru yaptı, uçuşlarını durdurdu

Dünya

Size kimse inanmıyor

Esed, Rusya ve İran’la İdlib merkezli tansiyon yükselince ABD, Türkiye ile müttefik olduğunu hatırladı. Pompeo’nun Ankara’ya gönderdiği Jeffrey, Türkçe konuşup “Şehidimiz var, başınız sağolsun” dedi. Ancak aynı saatlerde Pentagon, PKK’nın ‘güçlendirilmesi’ için bütçeden 200 milyon dolar daha istiyordu.