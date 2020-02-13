Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu: Çalışanlarını genel merkeze davet etti

Atlasglobal Havayolları, Kasım-Aralık ayları arasında yaptığı uçuş durdurmadan sonra 12 Şubat itibariyle yeniden tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.
SON SEFERİNİ YAPTI
26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Şirket, uçuşlarını yeniden durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi.
Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.