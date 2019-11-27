Bakanlıktan Atlas Global açıklaması: Yakından takip edilecek

AtlasGlobal, yeniden yapılanma sürecinde tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, ''Havayolumuz tarafından alınan karar ile 26 Kasım 2019 itibarıyla 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

BİLET ALANLAR NE YAPACAK?

Atlasglobal Havayolları’nın 16 Aralık’a kadar uçuşlarını durdurmasının ardından şirketten resmi açıklama geldi.

Operasyonların durduğu tarihe kadar bilet alanlar için havayolu “Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır. Yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır” açıklaması yaptı.

BAKANLIK: YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir.

Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir." dedi.