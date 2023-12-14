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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

16:32 - 14/12/2023 Perşembe
AA
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

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#ekonomi
#Avrupa Merkez Bankası
#faiz
1 saat önce
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