Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Merkez Bankası, faiz oranlarının "uzun bir süre" yüksek kalması gerektiğini de vurguladı.