Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Ayrıntılar geliyor...
#ekonomi
#Avrupa Merkez Bankası
#faiz
1 saat önce
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Ayrıntılar geliyor...
İsviçre Merkez Bankası (SNB) üst üste ikinci toplantısında da politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde sabit bıraktı. SNB karar metninde, gerektiği takdirde para politikasını ayarlayacaklarını ve Döviz piyasalarına müdahale etmeye hazır oldukları da vurgulandı.
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