Ayağa kaldırdığı Bera’da yönetime yeniden aday

Ortaklık davalarıyla icradan kapanma noktasına gelen holdingte yaşanan sıkıntıların 2019’da çıkan yasayla aşıldığını söyleyen Bera Holding’in (Kombassan) Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, binlerce kişinin çalıştığı holdingte önümüzdeki olağan genel kurul toplantısında yeniden adaylığa hazırlanıyor.

Görevi süresince, tamamen kapalı bir yapıyla yönetilen holdinge, bazı dirençlerle karşılaşsa da normalleşme, şeffaflaşma ve hesap verebilme ilkelerini yerleştirmeye çalıştığına vurgu yapan Alaboyun, mağduriyeterin giderildiğini, hisse değerlerinin çok iyi bir noktaya getirildiğini söyledi.

ANNELER VE İŞÇİLER EN BÜYÜK HİSSEDAR

Geçmişte davalarla batma noktasına gelen holdingin çabalarıyla hayat bulduğuna işaret eden Ali Rıza Alaboyun, çok sayıdaki sektörde faaliyet gösteren holding şirketlerinin, çok iyi değere ulaştığını, bugün 16 milyon hisse karşılığının da yaklaşık 450 milyon lira değerde olduğunu söyledi.

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Holdingin yüzde 75 oranında hissedarlarını, halen kolundaki bileziğini holdinge veren anneler, yastık altındaki dövizini yatıran dedeler ile Almanya’daki küçük birikimlerini holdingde büyük umut ile holdingde değerlendirmek isteyen işçilerden olduğunun altını çizen Alaboyun, “Bu küçük yatırımcıların hakkının korunması öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) görevidir. Şahsıma ve holdingin geleceğine güvenerek borsadan Bera hissesi alan yerli ve yabancı yatırımcılara teşekkür ediyorum. Onların hissemize olan ilgisi nedeni ile geçmişte mağdur olan kurucu hissedarlarımızın mağduriyeti ortadan kalktı ve hisseleri değer kazandı” değerlendirmesinde bulundu.

GÖZ BEBEĞİMİZ OLDU

Kapalı ve masafeli bir yapı yerine Bera Holding’te yönetim kurulu başkanı olduğu sürede açıklık politikası izlediğinin altını çizen Ali Rıza Alaboyun, holdingin büyümesinden ve başarısından mutlu olduğunu belirterek, “Emek vererek sorunlarını çözdüğüm ve geleceğine umutla baktığım Konyamız’ın ve ülkemizin göz bebeği haline getirdiğimiz holdingi çarpık yapılanmanın eline bırakmayacağım” diye konuştu.

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