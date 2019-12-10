Ayakkabıda "Türkiye'de üretin" çağrısı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, Avrupa Ayakkabı Sanayi Konfederasyonu'nun (CEC) yıllık toplantısında sektör temsilcilerinin artan maliyetlerden ve istihdam edilecek personel bulamadıklarından yakındığını söyledi.

Gürsoy, "Ülkemizde şu anda ayakkabı üretiminin çok avantajlı olduğunu, nitelikli ve kaliteli ayakkabıyı Türkiye'den tedarik edebileceklerini söyledik ve kendilerini Türkiye'ye davet ettik." dedi.

Gürsoy, yaptığı açıklamada, Avrupa Ayakkabı Sanayi Konfederasyonu'nun (CEC) yılda bir defa Brüksel olmak üzere, farklı şehirlerde toplantı düzenlediğini kaydederek, bu toplantıda Avrupa'nın önemli ayakkabı üretici ve perakendecilerinin bir araya geldiğini söyledi.

TASD olarak her yıl bu toplantıya katıldıklarını dile getiren Gürsoy, bu toplantıda sektördeki gelişmeler ve son durumla ilgili gelişmelerin ele alındığını anlattı.

Gürsoy, bu yıl gerçekleşen toplantıda en çok öne çıkan konunun Çin'de üretim yaptırılması olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte İtalyan, İspanyol ve Portekizli ayakkabıcıların ağırlığı var. Portekizliler Vietnam ve Çin'de üretilen ayakkabının teknolojisiyle rekabet edemediğini, İtalyanlar ürettikleri ayakkabıların artık dünyaya pahalı geldiği konusunda dert yandı. Ancak burada dile getirilen dertler aşağı yukarı aynıydı. Özellikle ayakkabı sektöründe çalıştırılacak personel bulunamadığı, emekli işçilerin yerine yeni elemanların gelmediği konusu çok konuşuldu."

"Nitelikli ve kaliteli ayakkabıyı Türkiye'de üretebilirsiniz"

Gürsoy, Türkiye'nin halihazırda 500 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesinin bulunduğunu belirterek bu kapasitenin yüzde 90'ını kullanabildiklerini söyledi.

Bu kapsamda Avrupalı ayakkabıcılara çağrıda bulunduklarını dile getiren Gürsoy, şu ifadeleri kullandı:

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"Ülkemizde şu anda ayakkabı üretiminin çok avantajlı olduğunu, nitelikli ve kaliteli ayakkabıyı Türkiye'den tedarik edebileceklerini söyledik ve kendilerini Türkiye'ye davet ettik. Türkiye'de ürettirip Avrupa'da satmaları konusunda da önerilerimiz oldu. Ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren, sermaye altyapısı güçlü perakende firmalarını da Türkiye'ye davet ettik."

Gürsoy, Avrupalı perakende devlerine Türkiye'de perakendenin çok geliştiğini söylediklerini kaydederek, "Onların birçok AVM'de yer alabileceğini, Türkiye'de ürettirip Türkiye'de satmanın avantajlı olduğunu söyledik. Burada kalitemizi gördüklerinde ayakkabıları kendi ülkelerinde veya AB ülkelerinde satmak isteyeceklerdir." diye konuştu.

"2019 ihracat açısından iyi geçti"

Gürsoy, ayakkabı sektörünün 2019'da özellikle iç piyasada istenildiği gibi gitmediğini belirterek, sektörün yıl boyunca konkordatolarla anıldığını söyledi.

İhracatta ise güzel bir yılı bitirmek üzere olduklarını dile getiren Gürsoy, yılı bir milyar dolara yakın ihracatla kapatmaya hazırlandıklarını aktardı.

Gürsoy, ancak ihracatta potansiyellerini tam olarak kullanamadıklarını kaydederek, 2020'de hem iç hem de dış piyasada olumlu gelişmeler olması temennisinde bulundu.

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