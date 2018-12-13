Bakan son rakamı açıkladı: 846 şirket konkordato ilan etti

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Pekcan, konkordato başvurularına ilişkin şunları söyledi:

"Anonim şirketlerde 294'e, limited şirketlerde 552'ye, toplam 846'ya ulaştı. Bunun 282'si İstanbul, 115'i Ankara, 65'i İzmir, 46'sı Kocaeli, 28'i Mersin, 25'i Bursa, 13'ü Hatay, 14'ü Kayseri, diğerleri de 260 civarında."

2017'de açılan şirketin 110 bin 575, kapanan şirketin ise 30 bin 648 olduğunu kaydeden Pekcan, bu yıl ise açılan ticari firma sayısının 112 bin 300, kapanan ticari firma sayısının 30 bin 700 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Pekcan, 2017'de esnafın açtığı iş yeri sayısının 215 bin 160, kapanan iş yeri sayısının da 89 bin 173 olduğunu, bu yıl açılan esnaf iş yeri sayısının 214 bin 133, kapanan iş yeri sayısının da 96 bin 851 olduğunu söyledi.

Pekcan, net 117 bin 282 esnafın iş yeri açtığını belirtti.

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