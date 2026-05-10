Bakan Uraloğlu: 'Demiryolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcumuza ücretsiz hizmet verdik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘önce insan’ vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Turuncu Masa uygulaması ile bugüne kadar 87 bin 795 yolcumuza destek olduk"

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla 2019 yılında ‘Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası’ uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Uygulamayla, engelli bireyler gar veya istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak trendeki seyahat edeceği koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak gar veya istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Turuncu Masa Uygulamasını tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 27 YHT garımızda Turuncu Masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar 87 bin 795 yolcumuza destek olduk." ifadelerini kullandı.

"119 İstasyonda erişilebilirlik uygulamalarını fiilen tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

TCDD Genel Müdürlüğünün de erişilebilir ulaşım vizyonuyla gar, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, "Erişilebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 130 adet istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladık. 119 adet istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını fiilen tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.

"42 Havalimanımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Erişilebilirlik Belgesi’ne sahiptir"

Havalimanlarında da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdıklarını dile getiren Uraloğlu, "Turuncu Masa hizmetimizi 3 havalimanımızda da başlattık. 38 havalimanımız Engelsiz Havalimanı Kuruluşu unvanına, 42 havalimanımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Erişilebilirlik Belgesi’ne sahiptir" şeklinde konuştu.

Uraloğlu ayrıca, denizcilik sektöründe de Engelsiz Denizler Projesi ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletleri zorunlu hale getirdiklerini kaydetti.

"Demiryolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcumuza ücretsiz hizmet verdik"

Engelli bireylerin seyahatlerini daha kolay hale getirebilmek için Yüksek Hızlı Tren ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat uygulamasının sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında, demiryolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcumuza ücretsiz hizmet verdik. Karayolu ulaşımında da 2025’te 1 milyon 784 bin 410, 2026 yılının ilk dört ayında ise 356 bin 771 engelli vatandaşımız şehirlerarası otobüslerde yüzde 40’a varan indirimlerden faydalandı" dedi.

Haberleşmede engelsiz hizmetler

Haberleşme sektöründe, e-Devlet Kapısı’nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezini hayata geçirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, e-Devlet İletişim Merkezinin, Temmuz 2015 tarihinde web adresi üzerinden, Ağustos 2018 tarihinde ise mobil üzerinden arayan işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve yazılı olarak online hizmet vermeye başladığını söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: