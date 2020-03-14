Ekonomi Stokta herkese 2 yıl yetecek bakliyat var
İŞ DÜNYASI

Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

Stokta herkese 2 yıl yetecek bakliyat var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 5 gün içerisinde bakliyata olan talep yüzde 30 arttı. Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici veya o anlık azalma olmuş olabileceğine dikkat çeken

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, ürün tedariki noktasında sorun olmadığını, herkese 2 yıl yetecek kadar ürünün stoklarda bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir,yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, bakliyat ürünlerinin tüketiminde ve üretiminde öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Ülkede ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle temel gıdalara yönelik talepte artış yaşandığını belirten Özdemir, vatandaşların yaratılan suni panik havası nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

  • Özdemir, bazı internet sitelerindeki bakliyat ürünleriyle ilgili astronomik fiyatlara inanılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Uyguladığımız bir fiyat artışı yok, Allah'a bin şükür stoklarımızda da bir problem yok." dedi.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ TALEBİ

Türkiye'nin tamamında hizmet veren zincir marketlerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Ülkemizde, 3 zincir marketin 21 bin marketi var. Bunlar, bizlere 2 hafta önce ulaşarak 'Taleplerimizi yüzde 30 kadar artırsak karşılayabilir misiniz?' dediler. Biz de stoklarımızda ürün olduğunu, hatta memnun olacağımızı ilettik. Son 3-5 günlük süreçte bu marketler taleplerini yüzde 30 civarında artırdı. Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var. Türkiye İstatistik Kurumunun rakamlarına göre bir kişinin tükettiği yıllık nohut 5 kilogram, kırmızı mercimek de bu orana yakın. Fasulye 3,5 kilogram, yeşil mercimek 1,5 kilogram. Bunlar Türkiye'de tüketilen, gerçek rakamlar. İnsanlar tedbir için alıyorlar."

TEDARİKTE SORUN OLMAZ

Ürün tedariğinden dağıtımına kadar hiçbir problemin olmadığına dikkati çeken Özdemir, "Herkes rahat olsun. Herkese 2 sene yetecek kadar ürün, stoklarda var. Bizi yeni hasat mevsimine çıkaracak kadar fazlasıyla bakliyatımız var. Ürünlerin tedariğinde, dağıtımında ve bulunmasında hiçbir sorun olmayacağını çok rahat söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

  • İnternet sitelerindeki suni fiyatlara aldanılmaması gerektiğini yineleyen Özdemir, bazı marketlerde boşalan rafların kısa süre içerisinde dolacağını sözlerine ekledi.

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