Başbakan Nevşehir'de YHT müjdesi verdi

Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir'de iş dünyasına seslendi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin büyümesini sağlamak için özel sektörün önünü açmak gerekiyor. AK Parti iktidarından önce devlet 1 liralık özel sektör 1,5 liralık yapıyordu. Şimdi devlet 1 liralık yatırım yaparken özel sektör 8 liralık yatırım yapıyor. Çünkü güven var, güçlü iktidarı istikrarı görüyorlar.

Şimdi zannederler ki devlet çok yatırım yapıyor, hepsini topla 128 milyar lira. Özel sektör 900 milyar lira yatırım yapıyor. Türkiye 3 kat büyüdüyse bunun arkasında sizler varsınız.

"2017 hem çok zordu hem de başarılı bir yıl oldu"

2017 hem çok zordu hem de başarılı bir yıl oldu. 2017'nin başında felaket tellalları piyasaya indi. 15 Temmuz alçak darbe girişiminden çıktık, hortlaklar çıktı. Hemen karar aldık, piyasayı canlandıracağız, kredi açacağız, daha çok yatırım yapacağız, işini büyütmek isteyen büyütsün. Kredi Garanti Fonu açtık, 600 bin insanımıza kaynak sağladık.

REKLAM

Asgari ücret yine arttı, dedik ki mutlaka çalışanımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. 14.1 sözümüzü yerine getirdik. İş adamları esnaflar haklı olarak dediler ki, itirazımız yok ama biz de rekabet edecek şartlara sahip olmamız lazım, bizim yükümüzü de hafifletin. Dedik ki o zaman size de 100 lira desteğimiz devam edecek. Karşılığı 10 milyar, helali hoş olsun.

"2018, 2017'den daha iyi olacak"

Geçen hafta bir rapor yayınlandı. Türkiye son 15 yılda bölünmüş yol projesi gerçekleştirdi. Bu rapor diyor ki, bu proje dünyaya örnek bir projedir.

2018, 2017'den daha iyi olacak endişe etmeyin, hiç hız kesmeyin.

Son 10 senede dünyada bir küresel kriz var. 2008'de başladı halen devam ediyor. Bu 10 senede parmakla gösterilen 10 tane büyük proje var. Bu projelerden 6 tanesini Türkiye yaptı. Dünyanın en büyük havaalanı, İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü Çanakkale 1915, buna da başladık açacağız. Marmaray 150 yıllık rüya, açtık bugüne kadar 300 milyona yakın kullandı. Avrasya tüneli...Bunlar Türkiye'de son 10 yılda yapılan işlerden sadece birkaçı. İstikrar güven olmasa, milletin adamı Cumhurbaşkanımız olmasa bu işler nasıl olacak?

REKLAM

Kayseri Nevşehir Konya yüksek hızlı hattının projesi bitmek üzere. Hızlı tren gelecek.

EKONOMİ Bu sene hayatımız değişecek

EKONOMİ Edirne- İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak