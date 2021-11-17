Ekonomi Başkent Gaz hisselerindevurgun kokusu
İŞ DÜNYASI

Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu

Beş ay önce halka arz edilen Başkent Gaz hisseleri üzerinden borsada büyük bir silkeleme yaşanıyor. İlk işlem gününe 9,67 liradan başlayan Başkent Gaz hisseleri; planlı bir şekilde fiyat şişirme operasyonuyla 38,42 liraya kadar tırmandırıldı. 1 Kasım’da görülen bu zirve fiyatın ardından başlayan hisselerdeki fiyat erimesi, on günde yüzde 55,99’u buldu. Küçük yatırımcının büyük zarara uğratıldığı bu operasyon nedeniyle Başkent Gaz’ın işlem tahtası Borsa İstanbul’da geçen hafta perşembe günü kapatıldı ve gün boyu kapalı kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu
Foto/arşiv

Son zamanlarda halka arz edilen şirket hisselerinin bir çoğunda benzer manipülasyonlara başvurulması dikkat çekiyor.

Büyük vurgunların konuşulduğu bu yöntemin son mağduru Başkent Gaz’a yatırım yapan küçük yatırımcılar oldu. Bazı şirketlerin paylarını halka arz etmeden önce daha çok kazanmak adına piyasadaki spekülatörlerle perde gerisinde anlaştığı iddia ediliyor.

Anlaşma gereği hisseleri iskontolu olarak alan spekülatörlerin, ilgili şirket hisselerini hızlı şekilde şişirdiği savunuluyor.

BUNA KİM DUR DİYECEK?

Bu operasyonda yapılan yoğun hacim ve karşılıklı işlemlere rağmen denetleyici kurumların aylarca sessiz kalması ve hissede operasyon biterken devreye girmesi dikkat çekiyor. Yatırımcıya kaybettiren bu tür vurgunlarda soruşturmanın; hisselerde anlaşmalı bir şekilde manipülasyon yapan sosyal medya manipülatörleriyle sınırlı kalması dikkat çekiyor.

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Başkent Gaz hisselerindevurgun kokusu
Ekonomi

Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu

Beş ay önce halka arz edilen Başkent Gaz hisseleri üzerinden borsada büyük bir silkeleme yaşanıyor. İlk işlem gününe 9,67 liradan başlayan Başkent Gaz hisseleri; planlı bir şekilde fiyat şişirme operasyonuyla 38,42 liraya kadar tırmandırıldı. 1 Kasım’da görülen bu zirve fiyatın ardından başlayan hisselerdeki fiyat erimesi, on günde yüzde 55,99’u buldu. Küçük yatırımcının büyük zarara uğratıldığı bu operasyon nedeniyle Başkent Gaz’ın işlem tahtası Borsa İstanbul’da geçen hafta perşembe günü kapatıldı ve gün boyu kapalı kaldı.
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