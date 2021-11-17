Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu

Son zamanlarda halka arz edilen şirket hisselerinin bir çoğunda benzer manipülasyonlara başvurulması dikkat çekiyor.

Büyük vurgunların konuşulduğu bu yöntemin son mağduru Başkent Gaz’a yatırım yapan küçük yatırımcılar oldu. Bazı şirketlerin paylarını halka arz etmeden önce daha çok kazanmak adına piyasadaki spekülatörlerle perde gerisinde anlaştığı iddia ediliyor.

Anlaşma gereği hisseleri iskontolu olarak alan spekülatörlerin, ilgili şirket hisselerini hızlı şekilde şişirdiği savunuluyor.

BUNA KİM DUR DİYECEK?

Bu operasyonda yapılan yoğun hacim ve karşılıklı işlemlere rağmen denetleyici kurumların aylarca sessiz kalması ve hissede operasyon biterken devreye girmesi dikkat çekiyor. Yatırımcıya kaybettiren bu tür vurgunlarda soruşturmanın; hisselerde anlaşmalı bir şekilde manipülasyon yapan sosyal medya manipülatörleriyle sınırlı kalması dikkat çekiyor.

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