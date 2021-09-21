Ekonomi BAT Türkiye sektörünün en büyük ihracatçısı oldu
İŞ DÜNYASI

BAT Türkiye sektörünün en büyük ihracatçısı oldu

2020 yılında gerçekleştirdiği 195,8 milyon dolarlık ihracatla, sektörünün en büyük ihracatçısı olan BAT, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ödüllendirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​BAT Türkiye sektörünün en büyük ihracatçısı oldu ​
BAT Türkiye, Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda sektör lideri olarak ödül aldı.

British American Tobacco (BAT) Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda sektör lideri olarak ödül aldı.

2020 yılında tütün ve tütün mamulleri sektöründe gerçekleştirdiği 195,8 milyon dolarlık ihracatla bu yılın ocak ayında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından verilen “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde sektöründe yedinci kez birinciliğe layık görülerek ödüllendirilen BAT, TİM tarafından bu ödüle değer görüldü. İhracat lideri 1000 firmanın yer aldığı listede sektör lideri olan BAT, genel sıralamada ise 65. Sırada yer alıyor.

10 pazarın liderliğini yapıyor Türkiye’de ihracat üssü olarak konumlandırdığı Samsun fabrikasından 30’dan fazla ülkeye tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştiren BAT, bu performansıyla global organizasyonda da öne çıkıyor. 180’i aşkın pazarda faaliyet gösteren BAT’nin toplam 45 fabrikası arasında Samsun fabrikası 4. sırada yer alırken Avrupa ve Kuzey Afrika bölgesinde ise 2. sırada bulunuyor.

2020 yılında “Daha İyi Bir Gelecek” stratejisiyle “daha güçlü”, “daha yalın” ve “daha hızlı” bir organizasyon haline gelmek amacıyla dünya genelinde faaliyet gösterdiği ülkelerde birçok değişiklik gerçekleştirme kararı alan BAT, Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde bulunan 10 pazarın lideri olarak da Türkiye’nin sorumluluklarını genişletti.

“200 milyon dolarlık ihracat potansiyeli yaratacağız”

Türkiye’nin üretim, ihracat ve yönetim gücüyle global organizasyonda dikkat çektiğini belirten BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bilgiç, özellikle ihracatta ortaya koydukları performansın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu söylüyor. Türkiye ekonomisine ihracatla yaptıkları katkıyı önümüzdeki süreçte daha da artırmaya odaklandıklarını ifade eden Bilgiç, “Daha İyi Bir Gelecek stratejimiz kapsamında Samsun fabrikamızda Yeni Kategorileri ihracat amaçlı üretmeyi hedefliyoruz. İhracat odaklı yapacağımız bu yatırımla istihdamı artırmayı ve ülkemize 200 milyon dolarlık ihracat potansiyeli yaratmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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