Ekonomi Bayram öncesinde ihtiyaç sahipleri için 223,7 milyon TLlik ek kaynak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bayram öncesinde ihtiyaç sahipleri için 223,7 milyon TL'lik ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 223,7 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bayram öncesinde ihtiyaç sahipleri için 223,7 milyon TLlik ek kaynak
Foto/arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirerek, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Ülke genelindeki tüm SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 224 milyon TL kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için SYDV’lere yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık.”

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğinin atını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızı talep odaklıdan çıkarıp arz odaklı şekle dönüştürdük. Vatandaşlarımız artık bize gelmiyor, biz onlara ulaşıyoruz. Bunu da yaparken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. 2002’ den bu yana ürettiğimiz sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini veriyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.

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