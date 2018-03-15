EkonomiBelediye başkanı da Çiftlik Bank mağduru
İŞ DÜNYASI

Çiftlik Bank ile belediye başkanını da kandırmışlar

Belediye başkanı da Çiftlik Bank mağduru

Büyük kar vaatlerinde bulunarak binlerce kişiden milyonlarca lira toplanan Çiftlik Bank sisteminin çökmesi üzerine şirkete ait mal varlıklarına el konulurken, tesislerden de bir bir Çiftlik Bank tabelaları sökülmeye başlandı. Kayyum ataması yapılması beklenen şirketin Uruguay’a kaçan kurucusu Mehmet Aydın’ın mağdur ettiği kişiler arasında bir de belediye başkanı olduğu ortaya çıktı.

Haber MerkeziDiğer
Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa da Çİftlik Bank'ın mağduru oldu.
Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa da Çİftlik Bank'ın mağduru oldu.

80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayan Çiftlik Bank sisteminin hafta başında çöktüğü anlaşıldı. Şirketin Ümraniye’deki merkez ofislerinin boşaltılması haberini, kurucu Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı yönündeki haberler izledi. Dün de, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mehmet Aydın’ın hesabına 1.7 milyon lira aktarılan eşi Sıla Aydın ve şirket yöneticisi Cafer Çolak tutuklandı. Bir tür kar payı vaadi ile sistemin çöküşü en çok Tuzlukçu Belediyesi’ni vurdu.

"BU YATIRIM BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAKTI...

"Geçen yıl Aralık ayında yapılan ve çok sayıda kişinin katıldığı törende ilçede 35 bin hayvanın olduğu 700 milyon liralık entegre tesis yatırımı yapılacağı açıklandı. Törende, yapılacak yatırımın önemine işaret eden Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Hürriyet Dünyası’na şunları söyledi:

uzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa.

“5 ay kadar önce bize geldiler. Mehmet Aydın değil şirket yöneticileri geldi. Burada yatırım yapacaklarını söylediler. 2 bin 500 dönümlük yer aldılar. Bu yer için 15 milyon lira ödediler. Biz de belediye olarak, yasalar çerçevesinde gerekli desteği vereceğimizi söyledik. Sonra tanıtım töreni yapıldı. Ben de orada bir konuşma yaptım. Bizim tek derdimiz umutlar boşa gitmesin istedik. Milletin parası heder olmasın istedik. Bu yatırım salt bizim ilçe için değil, bölge için de çok önemli olacaktı.”

Çiftlik Bank'la ilgili sosyal medyayı karıştıran kimlik kartı
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Çiftlik Bank'la ilgili sosyal medyayı karıştıran kimlik kartı

"KURU ARAZİ DURUYOR"

Mehmet Aydın ile tören sırasında görüştüğünü kaydeden Akbuğa “Tören sonrası arazide zemin etüdü yapıldı. Şu anda hiçbir faaliyet yok. Kuru arazi duruyor orada. Arazinin etrafına tel örgüsü çekildi” şeklinde konuştu.

"HEPİMİZDE ÇOK BÜYÜK BURUKLUK VAR"

27 yıldır siyasetin içinde olduğunu 1999’dan beri de belediye başkanı olduğunu aktaran Akbuğa, “Ben de çok umutlandım. Yatırım çekeriz dedik. İlçemin önü açılıyor diye düşündük. Bu sayede başka yatırımcılar da gelirdi. Herkes burada yatırım peşinde koşacaktı… Halkta da bende de çok büyük bir burukluk var. Gerçekten çok heyecanlanmıştık.. Çok üzüldüm. Çok umutlanmıştım. Çok değişik hayaller kurmaya başlamıştım. İnsanların temi duyguları ile oynanmaması lazım. Bu durum insanları derinden yaralar. Anadolu’da insanımız, iş bulamadığı için Ankara’ya İstanbul’a gidiyor. Bir çoğu orada perişan oluyor. Sosyal döngü içinde yok olup gidiyor. En çok da bu nedenle üzüldüm” dedi.

''HERKES BENİ ARIYOR"

Akbuğa, Çiftlik Bank sisteminin çökmesi sonrası çok sayıda kişinin kendisini aradığını belirterek “Bunlara ulaşamayınca herkes beni arıyor. Onlarla dertleşiyoruz. ‘Başkanım ulaşabileceğimiz bir sen varsın o yüzden seni arıyoruz” diyorlar.

"TOSUNCUK HEPİMİZİ KANDIRDI"

Mehmet Aydın’ın yeni ismini (Eren Çakar) de medyadan öğrendiğini söyleyen Akbuğa “Yeni yeni öğreniyoruz bunları. Tosuncuk hepimizi kandırdı. Tüm Türkiye’yi kandırdı tosuncuk” dedi.

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