Ekonomi Berko İlaçtan hayatın engellerine Kapak Olsun
İŞ DÜNYASI

Berko İlaç’tan hayatın engellerine “Kapak Olsun”

Sosyal konulara duyarlılığı ve toplumda fark yaratma bilinciyle, sosyal sorumluluk projeleri üreten ve STK’ları destekleyen Berko İlaç, TOFD’un (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) yürüttüğü “Kapak Olsun” projesine dört yıldır katkı sağlıyor. Berko İlaç, proje kapsamında 5 ton plastik kapak toplanmasına ve 12 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berko İlaç’tan hayatın engellerine “Kapak Olsun”
Berko İlaç.

Destekleriyle topluma dokunan ve değer yaratan Berko İlaç, TOFD’un başarıyla yürüttüğü “Kapak Olsun” kampanyasına dört yıldır destek oluyor. Türkiye genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinin önemli noktalarına 500 adet plastik kapak toplama kutusu yerleştiren Berko İlaç, 2017 yılından bu yana TOFD’a destek olmaya devam ediyor.

Ortopedik engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve etkin bir biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, 2011 yılından bu yana “Kapak Olsun” plastik kapak toplama kampanyasını yürütüyor. Kampanya ile toplanan plastik kapaklar sayesinde, derneğe başvuruda bulunan ortopedik engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınıyor. Berko İlaç, proje kapsamında bugüne kadar 5 ton plastik kapak toplanmasına ve 12 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu.

Abone Ol Google News
Kızı için raket sallıyor

Kızı için raket sallıyor

Viranşehirli anne yöresel kıyafetle korta çıktı.
Heyecanlandıran rezerv

Heyecanlandıran rezerv

Yeni keşifle ulaşılan gaz 12 yıllık ihtiyacımıza eşdeğer.
Ömer Çelik konuşuyor

Ömer Çelik konuşuyor

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Yüzde 5<br>iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.