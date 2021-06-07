Berko İlaç’tan hayatın engellerine “Kapak Olsun”

Destekleriyle topluma dokunan ve değer yaratan Berko İlaç, TOFD’un başarıyla yürüttüğü “Kapak Olsun” kampanyasına dört yıldır destek oluyor. Türkiye genelindeki hastane ve aile sağlığı merkezlerinin önemli noktalarına 500 adet plastik kapak toplama kutusu yerleştiren Berko İlaç, 2017 yılından bu yana TOFD’a destek olmaya devam ediyor.

Ortopedik engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve etkin bir biçimde katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, 2011 yılından bu yana “Kapak Olsun” plastik kapak toplama kampanyasını yürütüyor. Kampanya ile toplanan plastik kapaklar sayesinde, derneğe başvuruda bulunan ortopedik engelli vatandaşlara akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınıyor. Berko İlaç, proje kapsamında bugüne kadar 5 ton plastik kapak toplanmasına ve 12 manuel tekerlekli sandalye alınmasına vesile oldu.